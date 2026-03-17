Solange Abraham aclaró su situación con Nicolás Sícaro tras ser eliminado
La salida de Nicolás Sícaro no pasó desapercibida: su eliminación provocó reacciones y conflictos dentro del reality.
Nicolás Sícaro quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada tras recibir la menor cantidad de votos en la placa positiva y abandonar la casa en un mano a mano frente a Martín Rodríguez.
La gala del lunes tuvo varias salidas previas de placa: Eduardo Carrera dejó la instancia tras un cruce con Jenny Mavinga y también salieron Brian Sarmiento, Franco Zunino y Kennys Palacios, quien celebró su continuidad con un salto a la pileta junto a Pincoya.
Se fue Nicolás Sícaro y todo cambió en Gran Hermano Generación Dorada
Antes de conocerse el resultado final, Nicolás expresó su agradecimiento por la experiencia y sostuvo que tenía muchos objetivos pendientes fuera del reality.
Martín Rodríguez coincidió y afirmó que la dinámica de la casa exige adaptación constante para permanecer en competencia.
El conductor Santiago del Moro anunció la eliminación de Nicolás y el participante se dirigió a la puerta luego de despedirse de sus compañeros. En ese momento, Solange Abraham celebró su salida y justificó su reacción en el marco del juego.
La actitud de Solange generó tensión dentro de la casa, ya que varias participantes cuestionaron su comportamiento y la calificaron de “soberbia”, un término que el propio Nicolás había utilizado previamente.
Antes de la salida definitiva, Solange se acercó a Nicolás y aclaró que no tenía un problema personal con él, sino que le había gustado conocerlo y planteó la posibilidad de mantener el vínculo fuera del reality.
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