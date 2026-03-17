Solange Abraham aclaró su situación con Nicolás Sícaro tras ser eliminado

Nicolás Sícaro quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada tras recibir la menor cantidad de votos en la placa positiva y abandonar la casa en un mano a mano frente a Martín Rodríguez.

La gala del lunes tuvo varias salidas previas de placa: Eduardo Carrera dejó la instancia tras un cruce con Jenny Mavinga y también salieron Brian Sarmiento, Franco Zunino y Kennys Palacios, quien celebró su continuidad con un salto a la pileta junto a Pincoya.

Se fue Nicolás Sícaro y todo cambió en Gran Hermano Generación Dorada

Antes de conocerse el resultado final, Nicolás expresó su agradecimiento por la experiencia y sostuvo que tenía muchos objetivos pendientes fuera del reality.

Martín Rodríguez coincidió y afirmó que la dinámica de la casa exige adaptación constante para permanecer en competencia.

El conductor Santiago del Moro anunció la eliminación de Nicolás y el participante se dirigió a la puerta luego de despedirse de sus compañeros. En ese momento, Solange Abraham celebró su salida y justificó su reacción en el marco del juego.

La actitud de Solange generó tensión dentro de la casa, ya que varias participantes cuestionaron su comportamiento y la calificaron de “soberbia”, un término que el propio Nicolás había utilizado previamente.

Antes de la salida definitiva, Solange se acercó a Nicolás y aclaró que no tenía un problema personal con él, sino que le había gustado conocerlo y planteó la posibilidad de mantener el vínculo fuera del reality.