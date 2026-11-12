Florencia de la V se despegó del escándalo por la carpa VIP del Papa: “No tuvimos acceso”

Florencia de la V rompió el silencio después de quedar involucrada en la polémica por la carpa VIP durante la misa del papa León XIV en Buenos Aires. La conductora fue señalada como una de las figuras del espectáculo que habría disfrutado de un espacio exclusivo durante la ceremonia religiosa en Palermo. Sin embargo, decidió aclarar lo ocurrido, negó haber ingresado a la carpa y explicó por qué su participación tuvo un significado especial para su familia.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), Florencia realizó un extenso descargo luego de las críticas que despertó la existencia de un sector preferencial para políticos, funcionarios y famosos. La conductora reconoció que había recibido una invitación especial, pero aseguró que no tuvo acceso a los servicios exclusivos que generaron indignación entre los fieles.

Florencia de la V negó haber estado en la carpa VIP del Papa

La polémica comenzó después de la misa celebrada el lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en Palermo, cuando comenzaron a circular imágenes de un espacio reservado para invitados especiales.

Florencia de la V apareció entre las personalidades mencionadas y decidió explicar cómo había llegado a la ceremonia.

«Fui en calidad de invitada, es cierto, pero no tuvimos acceso a ninguna carpa VIP», aclaró la conductora.

Además, aseguró que tampoco compartió el sector donde se encontraban los dirigentes políticos y que su única intención había sido participar de un acontecimiento religioso junto a su familia.

Según relató, recibió una invitación días antes de la ceremonia y aceptó inmediatamente por la importancia que tenía para ella la visita del Sumo Pontífice.

El fuerte descargo de Florencia de la V: por qué fue importante asistir con su familia

Más allá de la polémica, la conductora explicó que su presencia en la celebración tenía un significado personal y simbólico.

Florencia reconoció que las figuras públicas suelen recibir determinados beneficios, pero sostuvo que su participación no podía reducirse únicamente a esa condición.

«Soy consciente de que ser una figura pública otorga privilegios», expresó.

En ese sentido, destacó que haber sido invitada junto a su familia a una celebración de la Iglesia católica representó un momento especialmente importante.

La conductora vinculó esa experiencia con su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la visibilidad de las familias diversas.

Para Florencia, participar de una ceremonia religiosa de semejante magnitud fue también una señal de reconocimiento e inclusión.

Qué dijo Florencia de la V sobre los lujos de la carpa VIP

La conductora también se refirió a las comodidades que, según las informaciones difundidas, tenía el espacio reservado para invitados especiales.

Entre ellas se mencionaron servicio de catering, aire acondicionado y baños especialmente acondicionados, mientras numerosos fieles permanecían durante horas al aire libre.

Florencia aseguró que desconocía la existencia de esos servicios y que recién se enteró de los detalles cuando comenzaron a circular las noticias.

«No me hicieron partícipe de ningún agasajo ni recibí ningún trato de esa naturaleza», sostuvo.

También cuestionó la existencia de beneficios que consideró innecesarios para una celebración religiosa y planteó que los responsables de la organización debían brindar explicaciones.

La polémica por la carpa VIP que también involucró a Pampita y Yanina Latorre

El descargo de Florencia de la V se sumó a las explicaciones que otras figuras del espectáculo ofrecieron después de la misa del papa León XIV.

Pampita, Yanina Latorre y otras personalidades quedaron en el centro de los cuestionamientos por la presencia de invitados especiales en sectores preferenciales.

La controversia se instaló cuando se conocieron detalles sobre las comodidades de la carpa y las diferencias entre las condiciones de espera de los asistentes.

Mientras algunas figuras defendieron su participación como invitadas, otros sectores cuestionaron las decisiones de la organización.

En ese contexto, Florencia buscó establecer una diferencia entre haber recibido una invitación y haber disfrutado de los servicios exclusivos de la carpa.

Florencia de la V defendió su presencia en la misa del papa León XIV

La conductora cerró su explicación destacando la emoción que sintió al compartir la ceremonia con su familia.

También recordó el vínculo especial que mantiene con Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, quien bautizó a sus hijos.

Para Florencia, la posibilidad de participar de una celebración de la Iglesia católica junto a una familia diversa tuvo un valor que trascendió la polémica.

Su postura fue clara: reconoció haber sido invitada, pero negó haber utilizado la carpa VIP y cuestionó los privilegios que rodearon la organización del evento.