Sorpresiva revelación de Francisco Tinelli sobre su salud mental: «Tuve ataques»

Caracterizado por el perfil bajo y su discreta personalidad, Francisco Tinelli sorprendió en las últimas horas al realizar una dura revelación sobre su salud mental y las luchas personales que ha enfrentado desde hace algún tiempo.

En su cuenta de Instagram, donde ha construido poco a poco una fiel comunidad, decidió hacer una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores. Fue allí cuando uno de los internautas le consultó si había sufrido ataques de pánico.

Sin vueltas, el hijo de Marcelo Tinelli, el conductor del Bailando 2023, respondió al interrogante: «Tuve. La salud mental es un tema que me gustaría ahondar en un futuro«, adelantó.

Incluso, aseguró que le gustaría crear canales abiertos para discutir ese tipo de padecimientos, muy comunes en miles de personas. «La salud mental en un tema que me interpela«, aclaró y agregó: «Me interpeló y siempre va a estar dentro de mis prioridades».

El joven usó sus redes para concientizar sobre salud mental. Foto: Gentileza TN.

En sus redes, el joven se ha referido en varias ocasiones a la temática, al igual que su hermana mayor, Candelaria Tinelli, quien en sus redes ha enfrentado problemas propios de los tiempos que corren, como las críticas y el bullying por su aspecto.

Luego de su difusión, el testimonio de Francisco recibió agradecimientos y muestras de apoyos por parte de sus seguidores, que remarcaron su valentía al hacer público estas situaciones a pesar de ser una figura pública.

Reconciliados, Cande Tinelli y Coti Sorokin se casarán en 2024: dónde será la boda

Luego de una profunda crisis en la pareja, que los llevó a tomar caminos separados por algún tiempo, este viernes se supo que Candelaria Tinelli y Coti Sorokin se casarán el año próximo. La boda, además, ya tendría lugar definido para su realización.

La noticia fue anunciada por Ángel de Brito, al aire de LAM por América, quien indicó que en la semana habló con la hija de Marcelo Tinelli y fue ella quien se lo confirmó.

De acuerdo a la información del periodista, «Lelé» y el cantante darán el sí en marzo, con una ceremonia en Punta del Este, donde el conductor del Bailando 2023 tiene una casa.

“Cande se me hizo medio la sota primero. Le dije ‘mirá que lo tenemos muy confirmado’ y ahí me dijo que sí. ‘Lo estamos planeando tranquilos’, para marzo, me dijo”, explicó de Brito, sobre su diálogo con la influencer.

Con información de TN