Starlink bajó los precios de sus servicios: cuánto cuesta el internet satelital en Estados Unidos, México y Colombia

Starlink, la empresa de Elon Musk, anunció su expansión y comunicó una reducción del precio en sus planes. Estas rebajas incluyen a Estados Unidos y México. También marcó la compañía que aumentó sus suscripciones en Latinoamérica. Las novedades del internet satelital de SpaceX.

Starlink y los precios en Estados Unidos

Desde Infoabe explicaron que en Estados Unidos, la medida más relevante fue baja sustancial en el precio del kit de hardware. En algunas regiones el equipo estándar disminuyó su valor hasta los 89 dólares.

Hubo recortes también en el precio de los planes mensuales. El paquete Residencial Lite pasó de 80 a 59 dólares al mes, y el Residencial de 120 a 85 dólares.

Sin embargo, hubo ciudades como Seattle, San Diego, Austin, Sacramento y Portland, donde no se aplicaron los descuentos.

Desde el medio La Nación describieron que el plan residencial Lite se encuentra disponible únicamente en algunas regiones. Entre ellas Montana, Dakota del Norte, Minnesota, Iowa, Missouri, Illinois, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Nebraska, Dakota del Sur, Wyoming, Idaho, Oregón, Nevada, California, Arizona, Utah, Vermont, Maine, New Hampshire, Maryland y Colorado.

Los precios de Starlink en México y Colombia

Hubo otras rebajas en otros países. En México, según el portal oficial de la empresa, el costo mensual del servicio residencial bajó de 800 a 520 pesos mexicanos durante el primer año. En tanto, el kit estándar pasó de 7.599 a 6.079 pesos mexicanos.

En tanto, en Colombia, el plan residencial más básico arranca desde 89.999 pesos colombianos mensuales durante el primer año, y se incrementa luego a 150.000 pesos tras ese periodo.

Starlink anunció los celulares que son compatibles con su internet satelital

T-Satellite, el servicio presentado por T-Mobile en alianza con Starlink, permitirá utilizar desde el 1 de octubre datos móviles directamente desde los satélites en situaciones de ausencia de cobertura.

El operador publicó una lista oficial de dispositivos habilitados, que incluye modelos recientes de las principales marcas. La novedad más destacada es la familia Google Pixel 10, que será la primera en habilitar datos vía satélite desde su lanzamiento.

Google:

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL y Pixel X Fold: soportan texto, MMS y datos desde el primer día.

Pixel 9 y 9 Pro (incluyendo versiones XL y Fold): texto y MMS habilitados; los datos estarán disponibles a partir de octubre.

Pixel 9a: solo mensajes de texto.

Apple (iPhone):

Desde iPhone 13 hasta iPhone 17: actualmente permiten el envío de mensajes de texto; la función de datos y MMS será incorporada en futuras actualizaciones.

Motorola:

Modelos de 2025 como Moto Edge, Moto G 5G, G Power 5G y la serie Razr (incluyendo Razr+, Razr Ultra): ya incluyen soporte para texto y MMS, mientras que los datos llegarán en una segunda fase.

Modelos de 2024: limitados a texto y MMS, sin datos habilitados aún.

Samsung:

Algunos dispositivos más antiguos, como Galaxy A14, S21, Z Flip3 y Z Fold3, solo funcionarán con mensajes de texto.

En octubre se sumarán con acceso a datos los modelos Galaxy A15, A16, A25, A35, A36, A53, A54, A56, además de las series Galaxy S22, S23, S24 y S25. También estarán incluidos los plegables Z Flip5 en adelante y Z Fold5 en adelante.

T-Mobile (REVVL):