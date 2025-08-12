Starlink ya tiene rival en Argentina: el Gobierno habilitó a otra empresa de Estados Unidos a ofrecer conexión satelital

El Gobierno, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), autorizó a otra empresa de Estados Unidos a ofrecer conectividad satelital en Argentina y la misma ya se postuló para ser la principal rival de Starlink, a compañía de Elon Musk.

La nueva rival de Starlink, es Omnispace Argentina. una empresa de origen estadounidense con sede en Washington DC. La misma se especializa en la integración de redes satelitales y móviles terrestres para ofrecer conectividad global.

Llega otra empresa de Estados Unidos para competir con Starlink: lo que habilitó el Gobierno

Mediante la Resolución 990/2025, el Enacom otorgó la licencia para que Omnispace Argentina pueda operar servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (conocidas como TIC) en el país. De esta manera habilitó a la filial local de la compañía a ofrecer conexión 5G a través de una constelación de satélites.

La medida no solo permite prestar servicios fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, sino que también les concede la opción de operar con o sin infraestructura propia. Además, la empresa también podrá inscribirse en el Registro de Servicios TIC y ofrecer telefonía móvil por satélite replicando el modelo de Starlink que ya abarcó un amplio territorio en Argentina con sus servicios.

Sin embargo a diferencia de Starlink, que se enfoca en usuarios residenciales y pequeñas empresas, Omnispace utiliza tecnología híbrida 5G-satelital y está orientada principalmente a clientes corporativos, gubernamentales y a sectores como el transporte y la defensa. También se diferencia por priorizar la conectividad para dispositivos del Internet de las Cosas (IoT).

Por último se aclaró que la autorización concedida a Omnispace no implica una obligación del Estado Nacional de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio. En este sentido será la empresa quien deberá tramitar los permisos correspondientes ante el organismo regulador y cumplir con todas las exigencias normativas para evitar sanciones.