Sydney Sweeney y Anna Wintour fuera de «El Diablo viste a la Moda 2»: por qué borraron sus escenas

A pocos días del estreno mundial de El Diablo viste a la moda 2, programado para el próximo 30 de abril, se filtró una noticia que sacudió a los fanáticos: las apariciones de Sydney Sweeney y Anna Wintour fueron eliminadas de la versión que llegará a los cines.

Según explicó el director David Frankel, la escena de la actriz de Euphoria —que duraba unos tres minutos e incluía una secuencia junto a Emily Blunt— no lograba encajar estructuralmente dentro del ritmo de la película.

En el caso de Anna Wintour, la decisión fue técnica. La editora en jefe de Vogue se adelantó a su señal durante la grabación, lo que dejó el plano parcialmente desenfocado.

Ante la imposibilidad de pedirle a la referente de la moda que repitiera la toma, el director optó por quitarla del montaje final, aunque adelantó que el material se podrá ver como contenido adicional en las plataformas de streaming.

Los detalles de la escena eliminada de Sydney Sweeney en El diablo viste a la moda

En la participación que quedó fuera del cine, Sydney Sweeney se interpretaba a sí misma. La secuencia mostraba a la actriz siendo vestida por el equipo de Emily Blunt, quien en esta secuela ocupa el cargo de jefa de Dior en Estados Unidos. A pesar del despliegue estético y el peso de ambas figuras, la edición priorizó la fluidez de la trama principal.

Pese a estas bajas sensibles, la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway mantendrá un nivel de glamour inigualable con apariciones especiales que sí lograron superar el corte de edición:

Lady Gaga: la cantante tendrá una pequeña pero significativa participación.

la cantante tendrá una pequeña pero significativa participación. Naomi Campbell: la supermodelo volverá a imponer su presencia en la pantalla.

la supermodelo volverá a imponer su presencia en la pantalla. Donatella Versace: la diseñadora también formará parte del universo de Runway en esta nueva entrega.

Con información de Noticias Argentinas.