Tamara Pettinato cruzó a Beto Casella por su salida de Bendita: «Esperaba otra cosa»

Tamara Pettinato se encuentra en el ojo de la polémica desde la filtración del video que la mostraba en el sillón principal de la Casa Rosada junto al expresidente Alberto Fernández y, al respecto, su papá, Roberto Pettinato, consideró que “hacían linda pareja”. Sin embargo, Tamara sostuvo que no toma en cuenta el comentario.

Tamara Pettinato y su relación con Roberto, su padre

“Tengo un padre que está en el medio hace muchos años, desde que soy chica, y sé cómo funciona”, inició Tamara respecto al conductor, al tiempo que afirmó que su padre tiene varias polémicas “desde que soy chica”.

Respecto a los dichos de Roberto Pettinato sobre su relación con el exmandatario, la panelista señaló: “Nunca voy a tomar en serio los dichos de papá y no lo hago desde que soy chica. No voy a responder a los chistes que él haga, lo tomo así”.

En cuanto al vínculo de padre e hija, la mediática explicó que están “bien, ahí. En algún punto, es el amor – odio con el padre, eterno”. Fuera de los temas familiares, Tamara demostró una fuerte visión sobre los medios de comunicación por su cercanía desde pequeña.

Por qué Tamara Pettinato cruzó a Beto Casella

En otro tramo de la charla con Intrusos, Tamara Pettinato cruzó a Beto Casella por su salida como panelista de Bendita, el icónico programa de El Nueve. Tras el escándalo con Alberto Fernández, ella asegura que la echaron del programa, razón por la cual mantiene una disputa legal con el canal.

🗣️ Tamara Pettinato sobre Beto Casela: "Hubiera esperado otra cosa de él", y dijo: "Como es un juicio laboral lo maneja mi abogado el tema"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/ncI8ZGjdDO — América TV (@AmericaTV) March 25, 2025

Beto Casella se había mostrado muy duro con la familia Pettinato y la había calificado como «rara». Ante esto, la panelista no dudó en responderle: «Su opinión de todo lo que pasó o lo que yo tendría que haber hecho, es su opinión. Yo me encargué de estos meses de no opinar, ni de esa persona, ni de nada».

«Hubiera esperado otra cosa de él«, dijo, y explicó: «Como es un juicio laboral lo maneja mi abogado el tema». Por último, reflexionó sobre lo que vivió en los últimos meses: «Me sorprendió, pero en las malas ves como es la gente. La gente que vale la pena no me soltó la mano».

Con información de NA