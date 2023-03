«¡Te equivocás, puedo competir!»: una participante de MasterChef cruzó a Germán Martitegui

Arrancó una nueva temporada de MasterChef. En ese contexto, el jurado del certamen eligió a los 24 participantes del reality.

Una de las concursantes que accedió al programa fue Estefanía, de 34 años. La joven se mostró muy simpática, sin embargo, se cruzó con Germán Martitegui.

“Estefanía me encanta tu look. ¿Te maquillaste vos y te peinaste?”, le preguntó Wanda Nara a la aspirante. “Todo igual que vos, que sos muy coqueta y bonita”, le respondió la joven que eligió preparar un plato peruano.

“Mi pasión por la cocina comenzó de muy chiquita porque ni papá ni mamá cocinaban, yo tenía que darle de comer a mi hermanita así que aprendí como autodidacta con programas de cocina y libros”, contó Estefanía.

“Mi estilo de cocina es tradicional, hogareño, romántico, y con mucho amor. Señores jurados, acá está la próxima Masterchef, cocina amateur, alegría, felicidad, y buena onda”, aseguró poco después la participante.

MasterChef: la participante que cruzó a Germán Martitegui

“Hola jurado. Primero que todo, los amo, los amo, los amo”, les dijo Estefanía a Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

“Mi sueño es abrir una cafetería. Muero por emprender”, reveló la participante. Finalmente, Donato desaprobó el plato, Betular lo aceptó y Martitegui coincidió pero con dudas.

“Yo no sé, no estoy seguro, de si vos podés aguantar la presión de estar cocinando en una competencia televisiva de este nivel, con las exigencias que vamos a tener”, le dijo el jurado a Estefanía.

“Germán, te equivocás cuando decís que no puedo competir. ¡Claro que puedo competir! Porque, que sea buena onda y simpática, y que me guste hablar tiene que ver con que siento mucho las cosas, y tengo un fuego dentro mío que me puede hacer una gran competidora«, cerró Estefanía, que luego saltó de alegría al recibir su delantal.