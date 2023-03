«Todo armado»: una exparticipante de MasterChef apuntó duramente contra el reality

Luján Martínez Vidal, una exparticipante de MasterChef, criticó duramente el formato del reality. Participó del programa en 2013, edición en la que se coronó Elba Rodríguez. En redes sociales, Vidal compartió una serie de videos con graves acusaciones a la producción de Telefe.

En primer lugar aseguró que en el programa está todo armado. También afirmó que- en aquella oportunidad- Elba fue elegida como la ganadora para evitar un juicio y recordó que ella fue eliminada porque le hicieron presentar un plato antes de tiempo.

La furia de Luján se profundizó cuando vio que en una reconocida plataforma se encuentran todos los capítulos del programa en el que ella participó.

En ese contexto aseguró que no cobró por el uso de su imagen y explicó que, como su contrato terminó hace años, iba a ventilar detalles del reality.

Dura denuncia de una exparticipante de MasterChef

«En Amazon están todos los capítulos de MasterChef Argentina donde aparecí yo, estoy irreconocible porque fue hace diez años”, dijo Luján, la exparticipante que en su cuenta de TikTok hizo gravísimas denuncias hacia el programa.

“Es muy fuerte de mirar por muchos motivos, sobre todo porque ahora ya se me terminó el contrato y puedo decir toda la verdad y ventilar, escribir al respecto, hacer lo que se me cante”, amplió Luján que también mencionó que fue maltratada en el reality.

«Está en Amazon y yo no estoy percibiendo un peso… Vendieron el formato y cómo nos cagaron de arriba de un puente (…) Eran 5 años que podían usar nuestra imagen, fue en el 2013 que arrancamos, hacé la cuenta a ver si respetaron el contrato«, agregó la exparticipante.

Por último la exintegrante del reality dejó entrever que algunos participantes no cocinaban: “Había ciertas personas que no sabían cocinar o no cocinaban y volvíamos de los breaks, y ellos tenían los platos hechos…”.