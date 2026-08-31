Así reaccionaron los medios del mundo al retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina

Impacto mundial: Las portadas de los principales medios deportivos despidieron a Lionel Messi tras confirmar su retiro definitivo de la Selección Argentina. (Foto: gentileza)

El anuncio del retiro definitivo de Lionel Messi de la Selección Argentina sacudió este lunes las portadas de los principales portales de noticias del mundo. A través de una sentida carta publicada en sus redes sociales, el capitán de 39 años le puso punto final a una era irrepetible de más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca, en la que cosechó 193 partidos, 118 goles y seis títulos internacionales.

La decisión, redactada originalmente tras la final del Mundial frente a España y sellada de forma definitiva tras el reciente fallecimiento de su padre Jorge Messi, generó un impacto inmediato en la prensa deportiva de España, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, donde despidieron al ídolo con portadas dedicadas a su trayectoria y al vacío que deja en el equipo de Lionel Scaloni.

España: del «Bombazo» de Marca al «Duele en el alma» de El País

En España, donde el astro construyó la era dorada del FC Barcelona, la noticia copó la apertura de los principales diarios deportivos y generalistas.

El diario madrileño Marca catalogó el adiós como un «Bombazo» y jerarquizó una de las confesiones más profundas del texto: «Me vacié, ya no tengo más para dar».

La portada de Marca: El diario deportivo español definió como un «bombazo» la despedida del diez argentino.

Por su parte, El País eligió abrir su edición digital con la frase más emotiva de la carta abierta: «Duele en el alma, pero entiendo que es el momento», recordando que el mensaje fue concebido dos días después de la final mundialista.

La cobertura de El País: El medio generalista español destacó el dolor de Messi al comunicar el fin de su etapa con la Albiceleste.

En tanto, el diario catalán La Vanguardia puso el foco en el componente humano y familiar detrás del desenlace, subrayando que la reciente pérdida de su padre terminó de convencer al diez de dar un paso al costado.

La mirada de La Vanguardia: El periódico de Cataluña remarcó el impacto personal del fallecimiento de Jorge Messi en la decisión.

Francia: «Messi y Argentina, se terminó»

En Francia, país donde el delantero vistió la camiseta del Paris Saint-Germain, el prestigioso diario deportivo L’Équipe dedicó una cobertura especial con una placa contundente: «Messi et l’Argentine, c’est fini» («Messi y Argentina, se terminó»).

El medio galo tradujo íntegramente las declaraciones del capitán y destacó su gesto de generosidad hacia el recambio del seleccionado: «Je n’ai plus rien à donner et de grands jeunes arrivent» («No tengo más nada para dar y vienen grandes jóvenes atrás»).

El impacto en Francia: L’Équipe despidió al astro rosarino y resaltó su mensaje sobre el recambio generacional de la Selección.

Estados Unidos y Gran Bretaña: el eco en The Athletic y The Guardian

En Norteamérica, donde Messi disputa la MLS con el Inter Miami, el sitio especializado The Athletic (The New York Times) abrió su portada destacando el peso emocional de la frase «A decision that hurts my soul» y repasó el camino del diez desde la gloria en Qatar 2022 hasta su última función internacional en 2026.

The Athletic en EE. UU.: El portal de The New York Times siguió minuto a minuto la repercusión de la salida del capitán del Inter Miami.

En el Reino Unido, el periódico The Guardian tituló con la confesión del astro («This hurts me a lot») y sintetizó en sus viñetas informativas el doble detonante del retiro: su último partido en la final de la Copa del Mundo y el fallecimiento de su padre a principios de agosto.

La crónica de The Guardian: El medio británico sintetizó el contexto de la despedida tras la final del Mundial y el duelo familiar del futbolista.

El eco en Le Figaro, la BBC y Corriere della Sera

La repercusión internacional se completó con la cobertura de otros gigantes de la prensa europea que reprodujeron íntegramente el comunicado. En Francia, el diario Le Figaro habló de la despedida de la «leyenda argentina» y rememoró las lágrimas del rosarino en el MetLife Stadium como la última gran postal del astro en el fútbol de selecciones.

En simultáneo, cadenas británicas como BBC Sports y el periódico Daily Mail destacaron el mensaje de agradecimiento del jugador hacia el pueblo argentino tras más de dos décadas de carrera, mientras que en Italia el prestigioso Corriere della Sera replicó la carta completa y puso el acento en el recambio histórico que deberá encarar el equipo de Scaloni sin su máximo estandarte.