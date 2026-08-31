La carta publicada por Lionel Messi: «Me vacié, ya no tengo más para dar»

El rosarino aseguró que el escrito lo redactó el día después de la caída ante España.

Un antes y un después para la historia del fútbol argentino. Uno de los más grandes de todos los tiempos le dice adiós a su gran amor, la Selección. Lionel Messi comunicó la decisión que nadie quería escuchar ni leer, pero que, por naturaleza, estaba al caer.

Lo hizo a través de una emotiva carta en redes sociales, abriendo su corazón y expresando cada una de sus emociones. Más allá del paso del tiempo, la derrota ante España en la final del mundo 2026 y el fallecimiento de su padre Jorge resultaron los detonantes para decidir colgar la «10» albiceleste.

El escrito del rosarino expone frases impactantes, que despiertan emoción, nostalgia y sensaciones de todo tipo en los fanáticos y amantes del fútbol. «Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más nada para dar», expone una de las tantas frases impactantes.

«Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!«, remarcó el astro argentino, ganador de todo con la camiseta argentina.

La carta completa de Lionel Messi

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.