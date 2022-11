Jorge Pinarello, de creador de «Te lo resumo así nomás» a estrenar su primera película en Neuquén

La vida de Jorge Pinarello bien podría ser un guión de película. Y, probablemente, eso lo tendría encantado. Cinéfilo como pocos, el joven saltó al estrellato virtual tras crear su canal «Te lo resumo así nomás», al que comenzó a subir videos en 2014. Hoy, casi una década más tarde, acumula más de mil millones de reproducciones y tiene casi 7 millones de suscripciones.





Sin embargo, «Te lo resumo» no es el principal eje de esta nota. Es que Jorge estrenará, el próximo lunes, su ópera prima como director de cine. Se trata de «Algo que pasó en Año Nuevo», un film que contará con el protagonismo de Natalia Maldini, su pareja actriz. Y así como se lanzará para todo el país, también se estrenará en Neuquén. Será el 12 de noviembre, en el Paseo de la Costa, con entrada gratuita.

En este contexto, Jorge charló con «En Eso Estamos», de RN RADIO, y comentó algunas sensaciones sobre todo lo que se viene en su futuro. «Ya estoy extremadamente nervioso, más allá de que ya nada depende de mí porque la película va a correr igual, pero me pone nervioso la situación de estar frente a la gente», expresó.

Curioso, porque Jorge se hizo famoso poniendo su voz en la web, con un número impresionante de visitas en cada video y un público que va desde el rincón más recóndito de Argentina hasta el último país de América Latina. «Siempre me costó mucho poner la cara, me cuesta hablar desde mí mismo; así que en ese sentido mucha ansiedad antes del estreno», agregó al respecto.

Pero, ¿de qué va «Algo que pasó en Año Nuevo»? «La película trata de dos parejas que se juntan a pasar Año Nuevo en una casa quinta, y una está con la necesidad de tener un hijo; y la otra está en el mundo del coach ontológico, y tratan de ayudar desde ese lado», explicó, al tiempo que marcó que «la película tiene la misma estructura que el tráiler, hay una mitad tirando más a la comedia y en el medio hay un quiebre que lo lleva al lado del terror».





Sobre el proceso de producción, comentó que «hace más de un año que estamos pensando en armar la película con Natalia, mi pareja, y ahí empezamos la preproducción. En febrero empezamos el rodaje, que duró un mes». Y también resaltó las dificultades que implican emprender un proyecto de esta magnitud.

«Es bastante difícil largarse porque la financiamos nosotros dos la película, con Natalia, no hubo apoyo de ningún lado. Y eso representa una dificultad económica, más todo lo que implica juntar y coordinar tanta gente. Y de yapa había muchas restricciones», indicó, y ejemplificó con que «veníamos atravesando la pospandemia y justo cuando comenzó el rodaje, en Semana Santa, volvieron a aumentar todos los casos de Covid. Una de las protagonistas se contagió días antes, así que también era arriesgarse a ver sí llegaba».

Jorge hizo también un repaso por el camino que lo llevó hasta este auspicioso presente, y relató que «el origen del canal ‘Te lo resumo así nomás’ surge de una frustración en el mundo del teatro, y la idea era tener un medio para después promocionar las cosas que hacía en teatro… y que ahora pasó a cine». Pero tranquilos, tranquilas, lo dejó en claro: «eso no implica dejar de lado el canal, me gusta muchísimo».

A futuro, marcó que «la intención es seguir por el cine, creo que hay muchas cosas por hacer. Mi primera película me llevó a querer hacer más, mejorar y hacer cada vez mejores películas. No imaginé que me iba a sentir tan a gusto dirigiendo». Remarcó también que «no me esperaba ni en pedo tanta repercusión. Cuando nos dieron 3 funciones del Festival de Mar del Plata pensé que era demasiado, y de repente se agotaron las entradas… y me llamó la atención, no esperaba que la gente tenga tantas ganas».





¿Qué público imagina que será el que se acerque? «Debe haber de todo, gente que le interesa ver qué tenemos para contar; gente que va por cariño, y un porcentaje de ‘a ver qué hace’ y espera para la crítica… Pero sí, siempre hay una curiosidad cuando consumís algo de alguien, saber qué hace». Y también indicó que «no me preocupa ni me inquieta que piensen que vengo de otro palo, es algo que va a pasar y es parte de los pro y los contras de venir de YouTube».

Sobre lo que implica enfrentar tanta popularidad y las consecuencias que puede traer, Jorge destacó a su favor que «lo de Te Lo Resumo fue tan gradual que en ningún momento hubo un cambio brusco. Empecé a subir videos en el 2014, y fue todo muy de a poco, muy escalonado. Hay casos que de repente explotan, que debe ser rarísimo, pero a mí me pasó gradual». Y también rescató que «gracias a esto ya contamos con una de las cosas más difíciles de conseguir que es el público, alguien que quiera ver lo que hacés. Creo que es lo más difícil de conseguir».

Y ahora, ¿qué espera Jorge de esta película? «La expectativa principal es que a la gente le guste. Que se vea también, es un esfuerzo grande sobre todo de Natalia, que intenta que la película no quede solo en Buenos Aires. Que llegue y no pase que no se pueda ver. El canal también tiene mucha gente de Latinoamérica y la idea es que se expanda, así que más adelante también está la idea de que llegue por fuera del país, que nadie se quede sin la posibilidad de verla», explicó.

En este sentido es importante «lo que hace el Festival de Mar del Plata, esto de federalizar, que las películas se proyecten en varios cines del INCAA en distintas provincias. Pero ya depende también de los municipios de cada lugar, del interés que tengan; o de los cines». Y dejó un consejo: «Si sos de un lugar donde la película no está, empezá a rogarle a los municipios y a los intendentes así la pueden ver».

Ya lo dijo Don Jorge Pinarello: «En Neuquén va a estar el 12 de noviembre, a las 21:45, en el Paseo de la Costa. Son entradas gratuitas, así que les diría que vayan temprano». Será una linda oportunidad para disfrutar un evento diferente.



Escuchá la nota con Jorge Pinarello, de «Te lo resumo así nomás», en «En Eso Estamos» de RN RADIO:



