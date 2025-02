¡Temazo asegurado!: Lali mostró un adelanto de su próximo tema con Miranda

Lali está en su mejor momento y no para de lanzar música. Tras el gran éxito que fue «Fanático», dedicada al presidente Javier Milei, la artista lanzó «No me importa», un tema pop rock cuyo videoclip fue grabado en las calles de Buenos Aires. Ahora, Espósito regresa con su segunda colaboración con Miranda, la legendaria banda de pop argentina.

¿Querían pop?: Miranda y Lali Espósito estrenaran su segunda colaboración juntos

Miranda, el dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas y Lali Espósito estrenarán este jueves 6 de febrero su segunda colaboración juntos. La primera vez que se unieron en una canción fue en el disco «Hotel Miranda», donde la intérprete de «N5» reversionó el clásico «Yo te diré».

Ahora, los artistas se juntan nuevamente para cantar «Mejor que Vos», un tema que promete ser uno de los grandes hits del verano. «¿Querían pop? Mejor que vos, con Miranda, este jueves», escribió en dos tuits la reconocida cantante.

Lali también compartió un breve vídeo que adelanta un poco como será el videoclip de la canción, donde se los ve a los tres usando poleras rojas, pelucas rubias y un maquillaje excéntrico.

«Porque ahora encontré a uno mucho mejor que vos/ Que no me deja sola en la cama/Que no me hace vivir ningún drama/Me quiere y siempre lo hace con ganas/Resulta que ahora estoy mucho mejor…», se escucha cantar a los tres músicos en el breve tráiler.

Milei volvió a tratar a Lali de «Ladri Depósito»: la contundente respuesta de la cantante

Javier Milei fue entrevistado por Esteban Trebucq, tras su polémico discurso en el Foro de Davos que fue seguido por la Marcha Antifascista y Antiracista LGBTIQ+. En la nota, el presidente fue consultado por Lali Espósito, quien fue vista en la protesta y los asistentes le gritaban que tenía que ser candidata.

«¿Lali Espósito? Ah, Ladri Depósito», dijo Milei cuando el periodista le preguntó por la artista. Luego, al ser consultado sobre el clamor de algunos sectores para que Espósito incursione en la política, el mandatario respondió: «Bueno, que sea candidata ¿Qué querés que te diga? Tiene todos los elementos legales para serlo, que sea candidata».

Al ver la entrevista, Lali se limitó a postear en sus redes sociales el link para escuchar su canción «Fanático», tema que le dedicó al presidente tras su mediático cruce el año pasado. La artista publicó la canción junto con dos emojis, uno de payaso y otro de una mano haciendo «okay».