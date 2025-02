Javier Milei volvió a apuntar contra Lali Espósito en una entrevista: la respuesta de la cantante

El presidente Javier Milei se refirió nuevamente a la cantante Lali Espósito durante una entrevista con Esteban Trebucq en LN+. El libertario se refirió a la artista con un apodo despectivo, opinó sobre su posible candidatura política y reveló si iría a ver uno de sus shows. La respuesta de Lali.

Javier Milei trató a Lali de «Ladri Depósito» en su entrevista con Esteban Trebucq

Javier Milei fue entrevistado por Esteban Trebucq, tras su polémico discurso en el Foro de Davos que fue seguido por la Marcha Antifacista y Antiracista LGBTIQ+. En la nota, el presidente fue consultado por Lali Espósito, quien fue vista en la protesta y los asistentes le gritaban que tenía que ser candidata.

«¿Lali Espósito? Ah, Ladri Depósito», dijo Milei cuando el periodista le preguntó por la artista. Luego, al ser consultado sobre el clamor de algunos sectores para que Espósito incursione en la política, el mandatario respondió: «Bueno, que sea candidata ¿Qué querés que te diga? Tiene todos los elementos legales para serlo, que sea candidata».

Por otro lado, el presidente aseguró que no asistiría a un recital de la cantante, ya que sus preferencias musicales van por otro lado. «A mí me gusta otro tipo de música, qué sé yo. Anoche me vi ‘Un baile de máscaras’, una versión en el Metropolitan de Nueva York dirigida por Luciano Pavarotti y con Leo Nucci. O sea, esa es la música que yo escucho. Y si no, escucho a los Rolling Stones», explicó.

Al ver la entrevista, Lali se limitó a postear en sus redes sociales el link para escuchar su canción «Fanático», tema que le dedicó al presidente tras su mediático cruce el año pasado. La artista publicó la canción junto con dos emojis, uno de payaso y otro de una mano haciendo «okay».

Lali compartió en Instagram su canción «Fanático», tras los nuevos dichos de Milei.

