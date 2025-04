Tensión en América TV: el programa de Sergio Lapegüe no levanta en el rating y crecen las internas

Sergio Lapegüe no está pasando un buen momento en su nueva casa, América TV. El magazine matutino Lape Club Social Informativo no encuentra su público y no sube en el rating.

Lape Club Social Informativo cada vez peor: perforó el punto de rating

Incluso ya se rumorea que habrían empezado los primeros problemas internos entre los integrantes y las autoridades del canal propiedad de Daniel Vila. El periodista especializado en policiales,

De hecho, fuentes cercanas a la producción del ciclo afirman que Mauro Szeta habría hecho manifiesto su malestar y se habría aireado su arrepentimiento por el pase de canal.

Szeta estaba hasta en Telefe hasta el año pasado, donde formaba parte no solo de los noticieros del canal sino también de Cortá por Lozano.

El rating de este jueves, según los adelantos del minuto a minuto difundidos por Kantar Ibope Media sería muy malo. No sólo no llegaría al punto de promedio, para confirmar eso hay que esperar a este viernes, sino que además está cada vez más lejos de su competencia directa, Qué Mañana, que lo duplicaría en audiencia.

Peor, está más cerca de Guillermo Andino en la Televisión Pública, que de Julian Weich en Canal 9.

Rating minuto a minuto

11:00 horas

Cortá por Lozano 4.1

Puro Show 3.2

Qué Mañana 1.6

Lape Club Social 0.7

Las Mañanas con Andino 0.4