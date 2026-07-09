Terremotos en Venezuela: el conmovedor adiós de la madre de Lucas Gámez tras el hallazgo de su hijo

La madre de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años que permanecía desaparecido desde los terremotos que devastaron el norte de Venezuela el 24 de junio, publicó un conmovedor mensaje en redes sociales tras confirmarse el hallazgo de su cuerpo. El menor quedó atrapado bajo los escombros de un edificio que colapsó en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.

La madre de Lucas Gámez despidió a su hijo con un emotivo mensaje

Blancalida Martínez Coronado compartió una serie de fotografías junto a su hijo y expresó el profundo dolor que atraviesa. «Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía: el de maternarte, mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá», escribió al iniciar su despedida.

La mujer, que trabaja como psicooncóloga, reflexionó sobre el contraste entre su experiencia profesional y la tragedia personal que enfrenta. Explicó que siempre abordó la muerte como un proceso natural con sus pacientes e incluso con su hijo, pero reconoció que la pérdida de un hijo supera cualquier preparación emocional. «Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida», afirmó. Como único consuelo, expresó su esperanza de volver a encontrarse con Lucas en el futuro.

En el cierre de su publicación, prometió transformar el dolor en un homenaje a la memoria de su hijo. «De este desastre emocional voy a construir algo maravilloso para ti», escribió, antes de pedir fuerzas para afrontar el duelo.

Horas después del hallazgo, el padre del niño, Marcos Gámez, confirmó la noticia y sostuvo que la tragedia debe invitar a la reflexión sobre las diferencias que dividen a la sociedad.

Según el último balance oficial, los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron al menos 3.811 muertos, 16.740 heridos y casi 17.907 damnificados en Venezuela. La Guaira concentró algunos de los mayores daños, con centenares de edificios afectados, mientras continúan las tareas de asistencia y la comunidad internacional busca reforzar la ayuda humanitaria.

Con información de Infobae y Agencia AFP