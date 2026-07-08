Terremotos en Venezuela: encontraron el cuerpo de Lucas Gamez, el niño argentino desaparecido

Tras dos largas semanas de búsqueda, personal de rescate y su familia confirmó este miércoles el hallazgo del cuerpo de Lucas Gamez, el niño argentino de 9 años que era intensamente buscado en la zona costera de La Guaira, tras los devastadores terremotos en Venezuela.

La familia de Lucas Gamez se encontraba acompañando la búsqueda de su hijo, quien se encontraba con sus tíos cuando se sucedieron los fuertes terremotos que afectaron a diversos puntos de Venezuela. Si bien la situación era compleja, habían sostenido la esperanza durante toda la actividad.

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Terremotos en Venezuela: encontraron el cuerpo de Lucas Gamez, tras dos semanas de búsqueda

Los equipos de rescate internacionales se encontraban abocados a la búsqueda de Lucas Gamez, el niño desaparecido en el doble terremoto de Venezuela, a la par de otras personas que se vieron afectadas por el derrumbe de cientos de edificios tras los movimientos sísmicos.

El nene argentino, de 9 años, se encontraba dentro de las instalaciones del edificio Miramar, en la zona costera de La Guaira, cuando visitaba a sus tíos. A pesar del tiempo transcurrido, la familia de Lucas tenía expectativas de hallarlo con vida dadas las condiciones en las que podía permanecer tras los derrumbes, considerando que podían encontrarse bolsas de aire transitable dentro del perímetro de hormigón.

Días atrás, la familia de Lucas Gamez compartió en redes sociales que el nene cumplía 9 años, elevando oraciones y pedidos de fe para encontrarlo con vida, tras el devastador doble terremoto en Venezuela que ya suma más de 3500 muertos y otros miles de heridos.

Terremotos en Venezuela: quién es Lucas Gamez, el niño argentino que fue encontrado tras los sismos

Lucas Gamez es hijo de padres venezolanos, pero había nacido en Argentina en 2017. Antes del doble terremoto registrado en Venezuela, el niño había viajado a La Guaira para ir al mar junto a sus tíos, en el marco de las celebraciones nacionales de ese país.

En el momento del doble terremoto, Lucas había ingresado al edificio Miramar junto a su tío después de un día de playa, para continuar su rutina en el segundo piso de la construcción. Para llegar a la locación, el niño tomó un ascensor impar con una persona desconocida, por lo que se esperaba que pudiera ser rescatado con vida.