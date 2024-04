Thiago Medina le propuso matrimonio a Daniela Celis pero ella lo rechazó: Qué pasó

Daniela «Pestañela» Celis y Thiago Medina se conocieron en la edición anterior de Gran Hermano y vivieron un apasionado romance adentro de la casa.

Si bien tuvieron sus idas y vueltas, una vez terminado el reality los jugadores comenzaron una relación y tiempo después fueron padres de las gemelas Laia y Aimé.

Este domingo, las redes se sorprendieron con un comentario de Thiago en un posteo de Daniela. «¿Te queres casar conmigo?» comentó el papá de Laia y Aimé en una foto de su pareja. Ante esta propuesta, Daniela simplemente no respondió.

El posteo se llenó de comentarios diciéndole a Medina que haga una propuesta con más producción y parece que Celis coincide. En diálogo con el periodista Fernando Gatti, Daniela dijo: «Hice de cuenta que no vi nada, estoy esperando la propuesta que me merezco».

Por ahora, no se sabe si Thiago realizó una propuesta más elaborada como le pidió su pareja. Aunque se siguen mostrando muy enamorados en las redes.

Thiago y Daniela ingresaron a la casa de Gran Hermano con sus dos hijas

Thiago Medina y Daniel Celis, participantes de Gran Hermano 2022, reingresaron a la casa que vio nacer su amor, esta vez acompañados de sus hijas, las gemelas de 45 días Aimé y Laia. En el medio, los jugadores quedaron «congelados».

«Bueno les queremos presentar una casa mágica para nosotros» dijo Daniela mientras entraba a la casa con uno de los cochecitos en la mano. «Acá nos conocimos con tu mamá» le contó Thiago a sus hijas. «Como en los cuentos de hadas» agregó ella.

Los exhermanitos se dedicaron a recorrer la casa en la que nació su amor. Más tarde, Santiago Del Moro apareció en la pantalla del líder de la casa para saludar a la pareja y proponerles recrear el primer beso que compartieron.

«Esta casa cumple muchos sueños porque yo venía por un objetivo y me terminé yendo con otro, que fue un gran sueño para mí ser madre y no me dio uno, me dio dos la vida, dos bebés hermosas» comentó emocionada la exjugadora.

Por su parte «El Big» le dijo a la pareja era un gusto recibirlos. «Nació la amistad, el amor y luego esas dos maravillas» dijo.