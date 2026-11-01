Tini Stoessel recibió un inesperado gesto de su cuñada y crecen los rumores de una ruptura familiar: qué pasó

La interna familiar de Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo y esta vez la protagonista es Nazarena Obrecht, la novia de Francisco Stoessel, hermano de la cantante. Un inesperado movimiento en las redes sociales volvió a instalar las versiones de distanciamiento dentro de la familia y generó una fuerte reacción entre los fanáticos de la artista.

Según informó TN, la joven modelo habría dejado de seguir en Instagram tanto a Tini como a Rodrigo De Paul, un gesto que llamó especialmente la atención porque la cantante todavía continuaba siguiéndola.

La situación fue advertida por Juariu, especialista en investigar los movimientos de los famosos en las redes sociales, quien compartió capturas de pantalla que rápidamente comenzaron a circular.

El gesto de la novia del hermano de Tini Stoessel que reavivó la polémica

La periodista Juariu fue una de las primeras en poner el foco sobre el llamativo movimiento virtual de Nazarena Obrecht.

A través de sus historias de Instagram, mostró que la novia de Francisco Stoessel había dejado de seguir a la cantante, mientras que Tini mantenía el seguimiento hacia su cuñada.

El detalle no pasó inadvertido entre los seguidores de la artista, que recordaron los viajes y momentos que ambas habían compartido anteriormente.

La decisión también habría alcanzado a Rodrigo De Paul, según publicó A24, lo que alimentó todavía más las especulaciones sobre las relaciones dentro del entorno de la cantante.

Sin embargo, Nazarena no explicó públicamente los motivos de su decisión, por lo que no existe una confirmación de que el gesto esté relacionado con el supuesto conflicto familiar.

Quién es Nazarena Obrecht, la novia de Francisco Stoessel

Nazarena Obrecht es modelo y creadora de contenido, y mantiene una relación con Francisco Stoessel desde mediados de 2024.

Aunque ambos suelen preservar su intimidad, en distintas oportunidades compartieron algunos detalles de su vínculo.

La joven también participó en producciones vinculadas al mundo de la música y tuvo una aparición en un videoclip de María Becerra.

Durante una entrevista en el programa Rumis, había contado que su experiencia de convivencia con Francisco había sido positiva y que se sentía tranquila con la relación.

Ahora, su nombre volvió a ocupar un lugar central en los programas de espectáculos por el movimiento en Instagram que despertó preguntas entre los seguidores de Tini.

Qué dijo Francisco Stoessel sobre su relación con Tini

En medio de las versiones de distanciamiento, Francisco Stoessel fue abordado por un equipo de DDM (América TV), que intentó conocer cómo estaba su relación con la cantante.

El joven se mostró incómodo con las preguntas y prefirió no dar detalles sobre la situación familiar.

Cuando le consultaron si había perdido el vínculo con su hermana, evitó profundizar y dejó en claro que no quería hablar públicamente del tema.

También aseguró que su padre, Alejandro Stoessel, se encontraba bien de salud después de haber atravesado una internación reciente.

Su decisión de mantener el silencio se sumó a las especulaciones que circulan desde hace semanas sobre el entorno de la artista.

La interna familiar de Tini Stoessel y su casamiento con Rodrigo De Paul

La nueva polémica aparece en un momento particular para Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, quienes, según distintas versiones periodísticas, estarían preparando su casamiento para mediados de diciembre.

En las últimas semanas circularon informaciones sobre una presunta auditoría patrimonial impulsada por la cantante y cambios en la representación de su carrera, que habrían generado diferencias familiares.

También surgieron rumores sobre la posible ausencia de algunos integrantes de la familia Stoessel en la ceremonia, aunque no existe una confirmación oficial sobre esas versiones.

En paralelo, un reciente “me gusta” de Mariana Muzlera, madre de Tini, a una publicación de su hija había sido interpretado por algunos seguidores como una posible señal de acercamiento.

En ese contexto, la decisión de Nazarena Obrecht de dejar de seguir a la cantante volvió a despertar interrogantes sobre el vínculo familiar.

Por ahora, ninguno de los protagonistas explicó públicamente las razones detrás del gesto y las versiones sobre la interna continúan sin una confirmación directa de la familia.