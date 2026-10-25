«De ninguna manera»: la abuela de Tini Stoessel le soltó la mano y rechazó llevarla al altar

A pocas semanas de dar el «sí, quiero» junto al futbolista Rodrigo de Paul, el entorno íntimo de Tini Stoessel saltó por los aires. En medio de los preparativos para la mega fiesta estipulada para el próximo 19 de diciembre, la artista sufrió un desplante que quebró su corazón: su abuela materna, María Luisa Galeano, se negó de manera rotunda a acompañarla hacia el altar.

La propuesta de Tini nació como un gesto de profunda desesperación y cariño. Ante la ausencia de su padre, Alejandro Stoessel, en la organización del evento, la intérprete acudió a «Luisa», la figura más importante de su infancia y a quien siempre consideró una segunda mamá, para pedirle que tomara el rol principal en el cortejo nupcial. Sin embargo, la respuesta fue una puerta cerrada en la cara.

Una relación histórica rota por la interna familiar

La decisión de la abuela materna de Tini dejó al descubierto la fractura irreversible que vive el clan Stoessel tras el noviazgo y compromiso de la estrella pop con el jugador de la Selección Argentina. Según revelaron en el programa LAM (América), Luisa prefirió tomar partido de forma drástica en el conflicto.

“La abuela le dijo que ‘de ninguna manera’, porque estaba 100% del lado de sus padres”, destapó el periodista Ángel de Brito sobre el desgarrador diálogo que distanció a las dos mujeres.

El rechazo resulta aún más doloroso al repasar el rol fundamental que la madre de Mariana Muzlera tuvo en la vida y carrera de la cantante:

Crianza compartida: Luisa convivió bajo el mismo techo con Tini hasta que la artista cumplió 14 años, forjando una complicidad indestructible durante su salto a la fama en Violetta.

Luisa convivió bajo el mismo techo con Tini hasta que la artista cumplió 14 años, forjando una complicidad indestructible durante su salto a la fama en Violetta. Legado artístico y personal: de su abuela, Tini heredó la fascinación por los perfumes y el amor visceral por la ópera.

de su abuela, Tini heredó la fascinación por los perfumes y el amor visceral por la ópera. Presencia incondicional: en 2022, protagonizaron un emotivo abrazo multitudinario en el Hipódromo de Palermo durante el Tini Tour, mientras que en 2023 la cantante no se despegó de su lado cuando le colocaron un marcapasos por un delicado cuadro de salud.

Un casamiento bajo el fantasma del aislamiento

A pesar de las vivencias compartidas y del amor que las unió durante más de dos décadas, el distanciamiento es total. Luisa decidió mantener una postura firme en respaldo a su hija y a su exyerno, dejando a la autora de Un Mazo de Cartas en un escenario de marcada soledad de cara al 19 de diciembre.

Con el círculo familiar más cercano dándole la espalda y rechazando las invitaciones a la celebración, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul promete convertirse en uno de los eventos más escandalosos y divididos de la farándula nacional.