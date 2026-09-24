Se definió el orden de la Boleta Única de Papel de Bariloche y llevará foto de los primeros candidatos

La Boleta Única de Papel tiene su primer borrador y llevará la foto del primer candidato de cada lista. Foto: Chino Leiva

La Junta Electoral Municipal de Bariloche cumplió con el sorteo del orden de ubicación en la Boleta Única de Papel de las 13 fuerzas que competirán el 1 de noviembre, en las elecciones a Convencionales Constituyentes, y por decisión mayoritaria de los partidos se resolvió que se incorporará la fotografía del primer candidato de cada lista.

Según el sorteo la ubicación de izquierda a derecha será la siguiente: Movimiento vecinal por Bariloche (Osvaldo Nemirovsci); La Libertad Avanza (Martín Govetto); Estamos Haciendo Bariloche (Yanina Sánchez); + Bariloche Sumar Sur (Alejandro Ramos Mejía); Fuerza Bariloche (Andrea Galaverna); Frente Frente de Izquierda por el Socialismo (Rodolfo Sánchez); Frente de Izquierda de los Trabajadores PTS-MST (Alhue Gavuzzo); Primero Río Negro (Carlos Aristegui); NIC (Exequiel Ojeda); Acuerdo Cívico x Bariloche (Marcelo Cascón); PAVE (Norberto Sánchez); Podemos Bariloche (Pablo Chamatrópulos) y Seamos Futuro (Lihue Bariggi).

La Junta Electoral primero realizó el sorteo de ubicación y exhibió un modelo, que ahora pasará a revisión y al período de impugnaciones de cada fuerza. De manera posterior, Dana Guzmán, presidenta del organismo electoral, convocó a los apoderados de cada fuerza para que voten en una planilla por «sí» o «no» respecto de llevar fotografía del primer candidato de cada lista en la papeleta.

Esta situación de la foto se dio porque la normativa local solo habla de la fotografía en el caso de candidaturas a la intendencia. Ese vacío legal, motivó esa resolución de la Junta Electoral, aunque podría ser objeto de impugnación.

La votación final por incorporar la fotografía en la boleta resultó con 11 votos positivos y 2 negativos, solo rechazaron llevar foto LLA y PAVE, pero se impuso la mayoría y cada lista deberá estar encabezada por la foto de su primer candidato o candidata, debajo del nombre de la fuerza y logotipo.

Dana Guzmán, presidenta de la Junta Electoral de Bariloche, enacbezó el sorteo del orden de fuerzas en la Boleta Única de Papel.

La papeleta tendrá más de 300 nombres de candidatos entre titulares y suplentes. No todas las fuerzas completaron los 15 titulares y 15 suplentes pero esa situación no es impedimento de postularse.

Ahora comienzan a correr los plazos de impugnaciones de la Boleta Única de Papel -los apoderados tienen 5 días- y la conformación del modelo de definitivo que se completará con la foto que envíe cada partido de su primer candidato. La papeleta final estará lista para el 22 de octubre.