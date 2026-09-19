Boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: quién será la persona especial que los casará

La celebración de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul será el 19 de diciembre y tendrá una ceremonia simbólica antes de la gran fiesta. Para conducir ese momento, la pareja eligió a una persona del círculo más íntimo del futbolista.

A medida que se acerca el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, comienzan a conocerse detalles de una celebración que promete alejarse bastante de una boda tradicional. Ahora trascendió quién será el encargado de conducir uno de los momentos más emotivos de la jornada.

La pareja habría decidido que Guido De Paul, hermano de Rodrigo, sea quien oficie la ceremonia simbólica prevista para el próximo 19 de diciembre. La información fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV) y publicada por Ciudad Magazine.

La elección no sería casual. Guido mantiene una relación muy cercana con el futbolista y ocupa un lugar importante dentro de su círculo familiar. Precisamente por ese vínculo, Tini y Rodrigo habrían querido que fuera él quien los acompañara en uno de los momentos centrales de la celebración.

Guido De Paul tendrá un papel clave en la boda de Tini y Rodrigo

Según explicó Latorre, no se tratará de un casamiento legal ni de una ceremonia por civil. La pareja realizará una unión simbólica pensada como una celebración de su relación y será allí donde Guido tendrá un papel protagónico.

De acuerdo con la información difundida, la ceremonia será más íntima que la fiesta posterior y estará reservada para un grupo reducido de personas cercanas a los novios.

Después llegará la gran celebración, para la que se esperan alrededor de 300 invitados, aunque la pareja no confirmó oficialmente la nómina completa de asistentes.

Quién es Guido De Paul, el hermano elegido para acompañar a la pareja

Guido De Paul es uno de los hermanos de Rodrigo y mantiene un perfil considerablemente más bajo que el futbolista. A pesar de mantenerse alejado de la exposición que rodea al campeón del mundo, tiene un vínculo muy estrecho con él.

Yanina Latorre destacó justamente esa relación al explicar el motivo de la elección y aseguró que Guido es una persona especialmente importante en la vida de Rodrigo.

De esta manera, en lugar de recurrir a una figura externa para conducir la unión, Tini y De Paul optaron por alguien de absoluta confianza y perteneciente al núcleo familiar.

Una boda diferente para Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La ceremonia forma parte de un evento mucho más amplio que se realizará en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. La fecha que figura en la invitación difundida en los últimos días es el 19 de diciembre.

La celebración tendría varias instancias y una puesta especialmente diseñada por los propios protagonistas. Según las versiones conocidas hasta el momento, Tini y Rodrigo tomaron momentos de su historia de amor como inspiración para crear el concepto de la fiesta, que incluirá referencias cinematográficas y una importante escenografía.

La pareja también pasará la previa alojada por separado dentro del complejo: Tini estará acompañada por sus amigas más cercanas, mientras Rodrigo hará lo propio con su grupo íntimo.

Así, mientras todavía quedan varios secretos por conocer, la elección de Guido De Paul para conducir la ceremonia simbólica revela uno de los aspectos más personales de una boda que Tini y Rodrigo buscan construir alrededor de su propia historia.