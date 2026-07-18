Se perdió bajando un cerro de la Patagonia y Gendarmería la rescató en medio de la nieve

Una mujer de Esquel fue rescatada por efectivos de Gendarmería luego de perderse mientras descendía de un cerro de la Patagonia, en medio de la nieve, la niebla y las bajas temperaturas. La senderista no podía encontrar el camino de regreso y sufrió un cuadro de hipotermia.

El operativo se activó durante la tarde del viernes, cuando el Centro de Comando de Esquel recibió el pedido de ayuda de la mujer. Según informó Gendarmería, la persistente niebla le hizo perder la orientación en el Cerro 21 y le impidió encontrar el camino de regreso.

Gendarmería rescató a una mujer perdida en un cerro de Chubut

Los integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 36 Esquel iniciaron el ascenso al Cerro 21, ubicado a unos 2.100 metros sobre el nivel del mar.

Después de alrededor de dos horas de rastrillaje, los gendarmes lograron ubicar a la mujer gracias a las señales que hacía con una linterna desde uno de los filos de la montaña.

La mujer fue hallada a través de un terreno de difícil acceso.

Al asistirla, los rescatistas comprobaron que tenía principios de hipotermia, además de un cuadro de shock y bloqueo emocional que le impedía continuar el descenso. En el lugar le controlaron los signos vitales y la estabilizaron antes de emprender el regreso.

El descenso comenzó a pie junto al personal especializado y, una vez que llegaron a la base, la mujer fue trasladada en un cuatriciclo hasta las instalaciones del Grupo de Gendarmería para una evaluación médica. Allí, los efectivos confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad y que su estado general era bueno. Luego, la mujer fue trasladada a su domicilio sin mayores consecuencias.