De avión privado a los estadios: así acompaña Tini Stoessel a Rodrigo De Paul en el Mundial 2026

Mientras Rodrigo De Paul concentra con la Selección argentina en su camino por el Mundial 2026, Tini Stoessel decidió abrir una ventana a su intimidad y compartir con sus seguidores cómo transcurren sus días acompañando al mediocampista durante el torneo.

A través de un carrete de imágenes publicado en sus redes sociales, la cantante mostró parte de la rutina que lleva en Estados Unidos, donde combina viajes, momentos de descanso, turismo y el apoyo constante a su pareja en cada partido.

Los viajes de Tini para seguir a De Paul por Estados Unidos

En las fotografías, Tini dejó ver parte de su paso por Kansas, Dallas y Miami, tres de las ciudades que visitó durante el certamen para estar cerca del futbolista.

Aunque evitó compartir imágenes dentro de los estadios, una de las postales mostró la bandera argentina desplegada durante el encuentro frente a Cabo Verde, confirmando que estuvo presente alentando al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

También publicó imágenes conduciendo por las ciudades estadounidenses y disfrutando de distintos paseos en los momentos libres que le deja la agenda mundialista.

El romántico reencuentro con Rodrigo De Paul

Entre las fotos más comentadas apareció también el breve encuentro que la cantante mantuvo con Rodrigo De Paul durante una de las jornadas de concentración de la Selección.

Las imágenes muestran a la pareja muy cariñosa, reflejando el buen momento que atraviesan tras reconciliarse y volver a apostar por la relación.

La mansión donde viven en Miami

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul conviven en una exclusiva propiedad ubicada en Miami Shores, una de las zonas residenciales más tranquilas y elegantes del norte del condado de Miami-Dade.

Desde allí, la artista organizó su agenda para viajar a cada una de las sedes donde jugó la Selección argentina durante el Mundial.

Avión privado y una agenda marcada por el fútbol

Para trasladarse entre las distintas ciudades de Estados Unidos, Tini utilizó avión privado, una alternativa que le permitió llegar con comodidad a cada destino y asistir a todos los encuentros de De Paul.

Además de acompañar al mediocampista, la cantante aprovechó los tiempos libres para recorrer algunos de los principales atractivos turísticos de las ciudades anfitrionas del Mundial.

Con estas publicaciones, Tini volvió a mostrar una faceta mucho más personal, dejando ver cómo vive desde adentro una competencia internacional mientras acompaña a uno de los referentes de la Selección argentina.