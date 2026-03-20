Tom Holland le mandó un saludo al Gaucho-Araña, el Spider-Man argentino

El actor británico Tom Holland, conocido por interpretar al Spider-Man en las últimas entregas de Marvel Studios, le mandó un saludo al bailarín Rubén Ojeda, quien se pone en la piel del Gaucho-Araña por ayudar a difundir el tráiler de «Spider-Man: Brand new day».

La promoción y difusión del tráiler oficial de la cuarta entrega del Hombre Araña estuvo a cargo de fanáticos alrededor del mundo y funcionó como el armado de un rompecabezas. Finalmente se reveló el pasado 18 de marzo.

El Gaucho Araña, el argentino que representó al país en una movida viral

Rubén Ojeda, conocido como el Gaucho Araña, fue el encargado de representar a la Argentina en la movida que convocó a cientos de usuarios en redes sociales. “Un nuevo día en Argentina”, celebró el oriundo de Misiones en su cuenta de YouTube.

En agradecimiento, el actor del Spider-Man actual le mandó un saludo al argentino a través de un video que difundió en sus redes: “Hola, Ruben. Muchas gracias por tu fantástico trabajo y muchas gracias por ayudarnos a lanzar el tráiler de Spider-Man: Brand New Day”, dijo Holland.

A su vez, manifestó su deseo de visitar el país en un futuro: «Nunca he estado en Argentina, pero me encantaría ir, así que gracias por representarla y nos vemos pronto«.