Torta invertida de manzana: la mejor receta de todas, súper fácil y no lleva horno

La torta que lo tiene todo: fácil, nutritiva y se hace en sartén. Encontrar recetas que combinen el sabor de un clásico con la practicidad de la cocina moderna no siempre es sencillo, pero esta preparación cumple todas las promesas.

Si sos de las que prefieren no prender el horno para un postre pequeño o buscás alternativas con menos harinas refinadas y menos azúcar, esta receta es ideal. Se prepara en pocos minutos gracias a la licuadora y se cocina directamente en la sartén, lo que la convierte en una aliada perfecta para resolver antojos sin complicaciones.

Además, suma un plus nutritivo: reemplaza la harina tradicional por avena y utiliza edulcorante, logrando una opción más liviana sin resignar sabor. Una receta práctica, rendidora y sorprendente que vale la pena probar.

Ingredientes

2 manzanas (una roja y una verde para equilibrar el dulzor y la acidez).

2 huevos.

1/2 taza de leche (puede ser leche vegetal).

1 cucharada de Stevia o cualquier edulcorante (se puede usar 3 cucharadas de miel).

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

2 tazas de avena (puede ser instantánea o laminada, la que tengás en casa).

Preparación paso a paso

Paso 1: Cortar una de las manzanas en rodajas bien finitas. Reservar.

Paso 2: Engrasar ligeramente una sartén antiadherente (de unos 20-22 cm de diámetro) con un poquito de manteca o aceite. Acomodar las rodajas de manzana reservadas en el fondo de la sartén, cubriendo toda la superficie, para que queden bonitas al invertirlas.

Paso 3: En la licuadora, colocar la manzana restante cortada en trozos, los 2 huevos, la leche, el edulcorante (o miel), el polvo para hornear y la esencia de vainilla.

Paso 4: Agregar las 2 tazas de avena a la licuadora. Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Si notás que queda muy espesa, podés sumar una cucharada más de leche.

Paso 5: Con cuidado, colocar la mezcla por encima de las rodajas de manzana que pusiste en la sartén.

Paso 6: Tapá la sartén y cociná a fuego bien mínimo (es importante que sea el fuego más bajo que te dé la hornalla) durante 20 a 25 minutos. El truco es no destapar antes de tiempo.

Paso 7: Pasado el tiempo, revisar que la torta esté firme y cocida. Dejarla enfriar apenas un poco antes de desmoldarla sobre un plato.

Tips y variaciones para potenciar la receta

Toque crunchy : Antes de poner la mezcla en la sartén, podés espolvorear el fondo con una cucharada de azúcar mascabo o canela. Esto creará un «caramelo» rápido y le dará un sabor extra increíble.

: Antes de poner la mezcla en la sartén, podés espolvorear el fondo con una cucharada de azúcar mascabo o canela. Esto creará un «caramelo» rápido y le dará un sabor extra increíble. Especias de invierno: Sumá media cucharadita de canela y una pizca de nuez moscada a la mezcla de la licuadora para un sabor más cálido y especiado.

Sumá media cucharadita de canela y una pizca de nuez moscada a la mezcla de la licuadora para un sabor más cálido y especiado. Frutas alternativas: Si no tenés manzana, probá esta misma técnica con rodajas de pera, ananá o durazno enlatado (bien escurrido). El resultado será igual de espectacular y podés tener otra idea para tu próxima merienda.

Si no tenés manzana, probá esta misma técnica con rodajas de pera, ananá o durazno enlatado (bien escurrido). El resultado será igual de espectacular y podés tener otra idea para tu próxima merienda. Potenciá la nutrición: La avena es un ingrediente fantástico porque es fuente de fibra. Para darle un plus, podés agregar una cucharada de semillas de chía o lino a la mezcla antes de licuar.

Con información de Paratí (receta de Pulicocina)