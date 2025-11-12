SUSCRIBITE
Muffins de avena y manzana saludables: una receta de pocos ingredientes y fácil de hacer

En muy pocos pasos se puede hacer este acompañamiento ideal para los mates, el té o el café en la merienda. 

Redacción

Por Redacción

Muffins de avena y manzana.

La merienda suele ser uno de los momentos ideales para comer algo rico, pero son muchos los que optan por recetas saludables y exquisitas para compartir junto al mate, té o café. Por eso te mostramos cómo preparar unos riquísimos muffins de avena y manzana. 

Cómo hacer muffins de avena y manzana

Ingredientes: 

  • 80 gr de copos de avena integral 
  • 200 ml de leche animal/vegetal 
  • 75 ml de aceite de coco 
  • 2 huevos 
  • 180 gr de harina de avena integral 
  • 15 gr de levadura en polvo 
  • 100 gr de manzana 

Procedimiento, paso a paso: 

Mezcla en un bol la leche y el aceite de coco, añade los copos de avena y resérvalo media hora. 

En otro bol, bate los huevos y precalienta el horno a 180ºC. Añade la mezcla de copos y bate. Tamiza la harina y la levadura y añádela poco a poco, sin dejar de mezclar. Por último, incluye la manzana troceada y repártela por toda la masa. 

Coloca la mezcla en los moldes para muffins y hornea durante 35 minutos. Déjalos enfriar sobre una rejilla y ¡a comer! 


Temas

Avena

Cómo hacer

Manzana

muffins

