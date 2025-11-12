Muffins de avena y manzana saludables: una receta de pocos ingredientes y fácil de hacer
En muy pocos pasos se puede hacer este acompañamiento ideal para los mates, el té o el café en la merienda.
La merienda suele ser uno de los momentos ideales para comer algo rico, pero son muchos los que optan por recetas saludables y exquisitas para compartir junto al mate, té o café. Por eso te mostramos cómo preparar unos riquísimos muffins de avena y manzana.
Cómo hacer muffins de avena y manzana
Unos muffins de avena y manzana exquisitos, saludables y con pocos ingredientes: el paso a paso para hacerlo.
Ingredientes:
- 80 gr de copos de avena integral
- 200 ml de leche animal/vegetal
- 75 ml de aceite de coco
- 2 huevos
- 180 gr de harina de avena integral
- 15 gr de levadura en polvo
- 100 gr de manzana
Procedimiento, paso a paso:
Mezcla en un bol la leche y el aceite de coco, añade los copos de avena y resérvalo media hora.
En otro bol, bate los huevos y precalienta el horno a 180ºC. Añade la mezcla de copos y bate. Tamiza la harina y la levadura y añádela poco a poco, sin dejar de mezclar. Por último, incluye la manzana troceada y repártela por toda la masa.
Coloca la mezcla en los moldes para muffins y hornea durante 35 minutos. Déjalos enfriar sobre una rejilla y ¡a comer!
