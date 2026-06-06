Tras la muerte del Indio Solari, dónde y cómo ver a los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia

La muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años conmocionó al rock argentino y alteró por completo el clima previo al recital que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tenían programado para este sábado en Comodoro Rivadavia. Sin embargo, la banda confirmó que el espectáculo se realizará tal como estaba previsto y que además podrá seguirse en vivo a través de internet.

Tras la muerte del Indio Solari, Los Fundamentalistas mantienen su show en Comodoro Rivadavia

Los músicos llegaron este viernes a la ciudad chubutense para presentarse en el Predio Ferial y conocieron la noticia del fallecimiento de Solari apenas descendieron del avión. Horas más tarde difundieron un comunicado oficial en el que explicaron que, pese al dolor por la pérdida de su histórico líder, decidieron sostener el encuentro con el público.

“Estamos en shock. Como todos”, señalaron al inicio del mensaje difundido en sus canales oficiales.

El concierto tendrá lugar este sábado en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, uno de los eventos musicales más convocantes del año en la Patagonia. Miles de seguidores ya se encontraban viajando o instalados en la ciudad cuando se conoció la noticia de la muerte del Indio.

Según explicó la banda, la presentación tendrá un carácter diferente al que habían imaginado originalmente debido al impacto emocional que generó el fallecimiento del cantante y compositor.

“No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador”, expresaron.

Además de la presentación presencial en Comodoro Rivadavia, Los Fundamentalistas anunciaron una transmisión especial en directo para quienes no puedan asistir al recital.

El show podrá verse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la banda. “No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y, aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos”, indicaron.

De esta manera, miles de seguidores de todo el país y del exterior podrán acompañar una presentación que se perfila como una de las más emotivas en la historia del grupo.

El comunicado concluyó con un mensaje de despedida dedicado al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Te amamos, Indio”.