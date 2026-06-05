El comunicado de Los Fundamentalistas tras la muerte del Indio Solari: “El corazón nos pide juntarnos”

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari.

Tras la muerte de Carlos «Indio» Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado difundieron un comunicado en el que confirmaron que mantendrán el recital previsto para este sábado en Comodoro Rivadavia.

La banda llegó este viernes a la ciudad chubutense para presentarse en el Predio Ferial y recibió la noticia del fallecimiento del histórico músico apenas descendió del avión.

La muerte de Solari, a los 77 años, alteró por completo el clima previo al espectáculo, para el que miles de seguidores ya se encontraban organizados y viajando hacia Comodoro Rivadavia.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, los integrantes del grupo expresaron el impacto que les provocó la noticia y explicaron los motivos de su decisión.

“Estamos en shock. Como todos”, señalaron al comienzo del comunicado.

La decisión sobre el recital

Pese al dolor por la pérdida del músico, la banda resolvió sostener el show programado para este sábado y transmitirlo en vivo para quienes no puedan asistir.

“No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y, aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos”, expresaron.

Asimismo, reconocieron que la presentación tendrá una carga emocional distinta a la prevista originalmente.

“No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador”, indicaron.

El mensaje concluyó con una despedida dirigida al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota:

“Te amamos, Indio”.