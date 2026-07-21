Repunte en la vacunación en Argentina: más del 90% en bebés y crece la inmunización contra el VPH

Las coberturas de vacunación de 2025 en la Argentina muestran un avance sostenido: las cinco vacunas trazadoras del primer año de vida superan el 90% de la población objetivo y la inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en adolescentes registra subas de más de cinco puntos porcentuales, según datos oficiales del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).

De acuerdo con el informe difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, el país consolida una recuperación del calendario obligatorio después del impacto de la pandemia de Covid-19. La mejora se observa en la infancia, la adolescencia y el embarazo, tres grupos en el centro de la estrategia sanitaria nacional.

El Gobierno nacional destaca en particular el comportamiento de las vacunas del primer año de vida, consideradas trazadoras por su capacidad para reflejar el desempeño del sistema de vacunación. En paralelo, las autoridades remarcan el aporte de la nueva vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en embarazadas y la reforma del esquema contra el VPH en adolescentes de 11 años.

Salud confirmó los nuevos datos de vacunación en Argentina

Las cinco vacunas trazadoras del primer año de vida (BCG, Hepatitis B neonatal, Quíntuple, IPV y Neumococo) superan el 90% de cobertura y superan los niveles de 2022. El informe detalla incrementos de 6,4 puntos porcentuales en BCG; 9 puntos en Hepatitis B neonatal; 6,9 puntos en la primera dosis de Quíntuple; 6 puntos en la primera dosis de IPV y 5,6 puntos en la primera dosis de Neumococo, en comparación con 2024.

Como resultado, las coberturas nacionales alcanzan el 93,5% para BCG; 92% para Hepatitis B neonatal; 91,6% para la primera dosis de Quíntuple; 91,3% para la primera dosis de IPV y 90,1% para la primera dosis de Neumococo. Salud considera que estos valores se acercan a la meta histórica del 95% y representan un indicador clave para la prevención de enfermedades graves en la primera infancia.

En el caso del Virus Sincicial Respiratorio, responsable de la mayoría de los cuadros de bronquiolitis en lactantes, la vacuna dirigida a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación llega a una cobertura del 74% en su segundo año de implementación. La cifra supera el 67,8% de 2024 y refuerza la protección de recién nacidos frente a formas graves de infecciones respiratorias en los primeros meses de vida.

El informe destaca que la estrategia de inmunización en el embarazo se consolida como herramienta central para reducir internaciones pediátricas. A la vacuna contra el VSR se suman otras del calendario que apuntan a proteger tanto a las personas gestantes como a los bebés, una línea que las autoridades nacionales buscan extender en todas las provincias, incluida Río Negro.

Cambios en el esquema del VPH y más cobertura en adolescentes

En lo referido al Virus del Papiloma Humano, el Ministerio de Salud modificó en 2024 el esquema del calendario obligatorio. El país pasó de una dosis a los 11 años más un refuerzo entre los 6 y 12 meses posteriores, a un esquema de dosis única a la misma edad.

La monodosis se acompaña de un cambio de formulación: la vacuna deja de ser cuadrivalente, con protección frente a cuatro genotipos del virus, y pasa a una versión nonavalente, con cobertura frente a nueve genotipos. El objetivo consiste en ampliar la protección contra los tipos de VPH asociados con cáncer de cuello uterino, otros cánceres anogenitales y verrugas genitales.

Con esa nueva estrategia, la cobertura oportuna —dosis aplicadas dentro del año calendario correspondiente— muestra un salto relevante. En 2025, la vacunación en mujeres sube 5,46 puntos porcentuales respecto de 2024, de 55,5% a 61,2%, mientras que en varones avanza 5,62 puntos, de 50,9% a 56,5%.

*Con información de Agencia Noticias Argentinas