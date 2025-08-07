Tras la polémica con Nito Artaza, Cecilia Milone abandonó una obra de teatro y generó tensión con sus ex compañeros

Cuando la tormenta mediática que tenía en el eje a Cecilia Milone parecía calmarse, la artista volvió a ser noticia a causa de una drástica decisión que llegó después de haber enfrentado sus propios dichos sobre Chico Novarro y las calificaciones de su ex pareja, Nito Artaza.

La decisión de Cecilia Milone que enfureció a sus compañeros de teatro

Después de declarar su amor casi fanático al fallecido cantautor y que su ex marido sostuviera que ella ya es pasado, Milone ocupó todos los portales de espectáculos y la exposición no fue su mejor aliada en el último tiempo, lo que la habría llevado a abandonar su lugar en una obra de teatro.

Según se supo, en la pieza hubiera actuado junto a Nora Cárpena y, tras su retiro del show, los compañeros que estarían junto a ella sobre las tablas estarían “muy enojados”, aunque con Cárpena conservan una amistad de años.

Asimismo, la panelista Karina Iavícoli reveló que en diálogo con la comediante “Costa”, que también conserva su cercanía a Milone, la capocómica le habría informado que la intérprete “está re bien”. Sobre la obra, habría indicado que tendría una similitud a “Viudas” ya que implicaría “hombres muertos”.

En línea, se conoció que la artista continuará con “Cartas a un león”, el homenaje que realiza en memoria de su adorado Novarro. No obstante y como es habitual, Milone continúa hermética al asunto y, en caso de algún descargo, probablemente lo realice por redes sociales, medio por el que suele comunicarse con sus seguidores.