Julieta Novarro, hija de Chico Novarro, no descarta llevar a Cecilia Milone a la justicia

Cuando el escándalo entre la familia de Chico Novarro y Cecilia Milone parecía haber cesado, la cantante continuó con publicaciones que reiniciaron el conflicto y Julieta Novarro se refirió a medidas legales.

Según los trascendidos, los familiares del compositor intentarían imponer una cautelar contra la artista y el abogado Fernando Burlando habría sucumbido en el tema. Por su parte, la fundadora de Microteatro sostuvo que desconoce “hasta qué punto se puede hacer algo legal o no”.

Julieta Novarro, sobre Cecilia Milone: “Si querés tanto a alguien, no hables”

En esta línea, la hija del compositor reveló que con el cruce se dio “cuenta que sé hablar más de lo que pensaba”, al tiempo que reflexionó: “Puedo ser explícita con alguna situación sin faltar el respeto”.

“Tengo angustia por haber perdido a papá. Cualquier situación que excede eso, es como una desubicación. Pero yo me pude despedir, todos nos pudimos despedir. Él estuvo acompañado por quienes quiso”, continuó.

Por su parte, la tanguera había referido que la conductora Mirtha Legrand “sentó” en su mesa a Julieta para que “hable mal” de ella. Ante esto, Novarro se mostró sorprendida e irónica: “¿Mirtha Legrand? Por favor”.

“Voy percibiendo que hay una opinión clara de algo que no se hace, que es hablar de alguien que no está”, apuntó la fundadora de la sala teatral y señaló directamente hacia Milone y su padre: “Si querés tanto a alguien, no hables”.

Sin embargo, la directora de espectáculos dejó en claro que la molestia no se relaciona con el homenaje “Cartas a un león”, si no que con las afirmaciones por el supuesto romance. Julieta sostuvo que no se habría enojado, si el espectáculo no tendría un segundo sentido: “No, para nada. Todo lo que sea artístico y con respeto es bienvenido”.

Para concluir, Julieta Novarro afirmó que si su papá seguiría vivo, en medio de este cruce, “no le atendería ni el teléfono” a Cecilia.