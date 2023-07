Tristeza: Ricky Martin anunció su separación de Jwan Yosef

Ricky Martin sorprendió a todos, en las últimas horas, al hacer pública su decisión de separarse de su marido Jwan Yosef, seis años después de haberse casado. La información fue confirmada por la pareja en redes sociales, luego de una publicación en la revista People.

Ricky Martin y Jwan Yosef tienen dos hijos en común: Lucía, quien nació en 2018, y Renn, quien llegó a la familia en 2019. El cantante puertoriqueño, además, ya tenía a los gemelos Matteo y Valentino, quienes nacieron en 2008.

A través de su Instagram oficial, Ricky Martin reveló que la decisión fue tomada con «amor, respeto y dignidad hacia nosotros y hacia nuestros hijos, preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años«.

“Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos» concluye el escrito.

El romance de Ricky Martin y Jwan Yosef

Ricky Martin y Jwan Yosef conectaron por primera vez en 2015, a través de Instagram. Seis meses después de ese intercambio inicial, se conocieron en persona en Londres y comenzaron a salir. El vínculo comenzó porque el cantante portorriqueño es coleccionista de arte y Jwan Yosef es artista.

Apenas se vieron, sabían que iban a vivir una historia de amor. “Sólo nos mandábamos mensajes, hablábamos de la vida, de cosas existenciales. Nada sexy. Nada sexual. No era que él me enviara fotos sexys y viceversa, lo juro. Él vivía en Londres, fui a Londres a conocerlo y asunto acabado… Se me cortó la respiración cuando lo vi… Seis meses acumulándose y fue muy romántico” contó Ricky Martin al respecto, años después, en una entrevista radial.

Como si estuvieran destinados, Ricky Martin y Jwan Yosef pensaron lo mismo cuando se vieron: querían casarse el uno con el otro. En noviembre de 2015, ya estaban comprometidos. “Le dije: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo’ y él me contestó: ‘¿Cuál es la pregunta?’. ‘¿Quieres casarte conmigo?’, le volví a decir; y eso fue todo. Fue algo hermoso. Después de media hora le volví a preguntar si había dicho que sí. Y sí, sí lo había hecho” contó el cantante a Ellen DeGeneres tiempo después.

El romance de Ricky Martin y Jwan Yosef continuó en Los Ángeles para vivir juntos, un año después del compromiso. En 2018, el cantante ya hablaba de Yosef como de «su esposo», por lo que se estima que se casaron durante ese año, pero a escondidas de los paparazzi.