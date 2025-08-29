Tener las uñas prolijas y cuidadas es un detalle que transforma cualquier look. Los cuidados básicos no requieren de asistir todas las semanas a un salón de belleza, ni invertir fortunas en productos importados. Con algunos trucos fáciles y elementos que seguro tenés en casa, podés lograr uñas sanas, fuertes y estéticamente atractivas. Te contamos cómo tener uñas divinas sin gastar de más.

Trucos caseros para tener uñas lindas sin gastar de más

El estado de las uñas refleja, en gran parte, lo que comemos. Por eso, uno de los mayores secretos y tal vez el más sencillo es cuidar la alimentación: una dieta rica en proteínas, hierro, zinc y vitaminas del grupo B ayuda a que crezcan fuertes y brillantes.

Incorporar alimentos como huevos, lentejas, pescado, frutos secos y vegetales de hoja verde es clave como primer paso. También, es fundamental mantenerse hidratada: tomar suficiente agua todos los días favorece la elasticidad de la uña y evita que se quiebre con facilidad.

Uñas lindas sin gastar de más: Rutina de cuidado y trucos caseros

Cuidar tus uñas no tiene por qué ser un lujo. Con pequeñas acciones diarias y algunos trucos caseros podés mantenerlas fuertes, prolijas y bonitas en simples pasos. La clave está en ser constante y en darle a tus manos el mismo cuidado que al resto de tu cuerpo:

Limpieza suave : evitá usar tijeras para retirar cutículas; lo mejor es empujarlas con un palito de naranjo después de un baño de agua tibia.

: evitá usar tijeras para retirar cutículas; lo mejor es empujarlas con un palito de naranjo después de un baño de agua tibia. Lima en vez de cortar : las uñas se debilitan menos si las limás en una sola dirección, en lugar de usar cortauñas.

: las uñas se debilitan menos si las limás en una sola dirección, en lugar de usar cortauñas. Hidratación diaria : aplicá unas gotas de aceite de oliva, de almendras o incluso vaselina antes de dormir. Esto ayuda a que no se resequen ni se descamen.

: aplicá unas gotas de aceite de oliva, de almendras o incluso vaselina antes de dormir. Esto ayuda a que no se resequen ni se descamen. Esmaltado consciente: dejá descansar las uñas algunos días sin esmalte para que respiren y no se tornen amarillentas.

Trucos caseros para un look profesional