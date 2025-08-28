Sin gluten: cómo hacer pan integral casero, esponjoso, fácil y rápido 

En los últimos años, las recetas sin gluten se convirtieron en una tendencia no solo entre quienes deben adaptar su dieta por salud, sino también entre quienes buscan propuestas más livianas, nutritivas y diferentes. La cocina casera encontró en este tipo de panes integrales una alternativa práctica para variar sabores sin perder la textura y el disfrute.

El pan integral sin gluten ni harina es un claro ejemplo: tiene una corteza firme, una miga húmeda y compacta, y se prepara con ingredientes naturales que aportan fibra, proteínas y grasas saludables. Lo mejor es que no requiere amasado ni fermentaciones largas: es fácil, rápido y lleno de nutrientes.

Cómo hacer este pan integral sin gluten ni harina: la receta

Ingredientes :

200 g de harina de avena certificada sin gluten

100 g de nueces o frutos secos picados

50 g de semillas variadas (sésamo, girasol, lino o chía)

1 pizca de sal

300 ml de agua caliente

Opcional: un chorrito de aceite de oliva para darle más suavidad

Paso a paso de la receta

Mezclá todos los ingredientes secos en un bowl grande.

Agregá el agua caliente y revolvé hasta lograr una masa densa y homogénea.

Dejá reposar 20 minutos para que la avena y las semillas se hidraten y compacten.

Volcá la preparación en un molde forrado con papel manteca.

Llevá al horno a 180 °C durante 60 a 70 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme.

Retirá y dejá enfriar por completo antes de cortar, para que la miga no se desarme.

El resultado es un pan saludable, perfecto para acompañar comidas, tostadas o como base de sándwiches más livianos. Su combinación de avena, frutos secos y semillas no solo le da un sabor intenso, sino que también lo convierte en una opción saciante y fácil de digerir. Además, podés guardarlo en la heladera por varios días y tostarlo para potenciar su crocantez.