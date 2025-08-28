ESCUCHÁ RN RADIO
Recetas saludables con avena: dos opciones rápidas y fáciles

Te traemos dos recetas imperdibles de avena. Conocé acá todos los ingredientes que necesitas y el paso a paso de la elaboración.

Te traemos dos recetas sencillas y saludables para incorporar la avena a tu dieta diaria. Mirá acá los ingredientes que necesitas y el paso a paso para hacerlo.

Recetas saludables con avena: dos opciones rápidas y fáciles

En el último tiempo, la avena pasó a ser un ingrediente vital en la cocina. Este cereal es alto en nutrientes y ofrece varios beneficios en la salud. Además, se puede comer en el desayuno, merienda o en panes caseros.

La avena se puede utilizar en guisos o sopas como espesante, se puede reemplazar el pan rallado con este cereal para hacer milanesas o convertirse en la base de galletitas saludables y ricas.

Vale destacar que es rica en nutrientes esenciales, como fibra dietética (en especial beta-glucano), proteínas y vitaminas del grupo B. Provee una cantidad significativa de micronutrientes esenciales, incluyendo hierro, magnesio, zinc y fósforo, así como tiamina. Es una fuente sustancial de potasio y vitamina E.

Además, la avena es conocida por su capacidad para prevenir enfermedades y reduce el riesgo de enfermedades crónicas.

Pan de avena en sartén: los ingredientes

  • Media taza de copos de avena
  • Media taza de harina de avena
  • Media taza de agua
  • Pimienta y especias a gusto

Pan de avena en sartén: el paso a paso

  • Mezclá harina, copos y condimentos.
  • Sumá el agua de a poco hasta formar una masa maleable.
  • Armá bollitos planos con las manos húmedas.
  • Cocinalos en sartén con apenas aceite, tres minutos por lado.

Además, si querés podes agregarle pimentón u orégano para un sabor distinto.

Torta de avena y banana al microondas: los ingredientes

  • 1 huevo
  • Media taza de avena (copos o harina)
  • 1 banana madura
  • Leche (animal o vegetal)
  • Canela, sal y, si querés, chips de chocolate

Torta de avena y banana al microondas: el paso a paso

  • Procesá todo junto en batidora.
  • Volcá en una taza apta para microondas.
  • Cociná 3 minutos y listo.
  • Podés sumarle miel o mantequilla para un toque extra.

Temas

Avena

Cómo hacer

Receta

Recetas

