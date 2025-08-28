Recetas saludables con avena: dos opciones rápidas y fáciles
Recetas saludables con avena: dos opciones rápidas y fáciles
En el último tiempo, la avena pasó a ser un ingrediente vital en la cocina. Este cereal es alto en nutrientes y ofrece varios beneficios en la salud. Además, se puede comer en el desayuno, merienda o en panes caseros.
La avena se puede utilizar en guisos o sopas como espesante, se puede reemplazar el pan rallado con este cereal para hacer milanesas o convertirse en la base de galletitas saludables y ricas.
Vale destacar que es rica en nutrientes esenciales, como fibra dietética (en especial beta-glucano), proteínas y vitaminas del grupo B. Provee una cantidad significativa de micronutrientes esenciales, incluyendo hierro, magnesio, zinc y fósforo, así como tiamina. Es una fuente sustancial de potasio y vitamina E.
Además, la avena es conocida por su capacidad para prevenir enfermedades y reduce el riesgo de enfermedades crónicas.
Pan de avena en sartén: los ingredientes
- Media taza de copos de avena
- Media taza de harina de avena
- Media taza de agua
- Pimienta y especias a gusto
Pan de avena en sartén: el paso a paso
- Mezclá harina, copos y condimentos.
- Sumá el agua de a poco hasta formar una masa maleable.
- Armá bollitos planos con las manos húmedas.
- Cocinalos en sartén con apenas aceite, tres minutos por lado.
Además, si querés podes agregarle pimentón u orégano para un sabor distinto.
Torta de avena y banana al microondas: los ingredientes
- 1 huevo
- Media taza de avena (copos o harina)
- 1 banana madura
- Leche (animal o vegetal)
- Canela, sal y, si querés, chips de chocolate
Torta de avena y banana al microondas: el paso a paso
- Procesá todo junto en batidora.
- Volcá en una taza apta para microondas.
- Cociná 3 minutos y listo.
- Podés sumarle miel o mantequilla para un toque extra.
