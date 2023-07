Un gesto de Indiana Cubero generó rumores sobre su posible ausencia en el casamiento de Nicole Neumann

Al mismo tiempo que crecen las especulaciones en torno a la relación de Nicole Neumann y su hija mayor Indiana Cubero, muchas personas se preguntan si la joven asistirá al casamiento de su mamá y Manu Urcera.

Tras los rumores sobre el alejamiento de Nicole e Indiana, algunas fuentes deslizaron que la adolescente podría ausentarse en el evento que se llevará adelante en diciembre de este año en San Martín de los Andes.

Los rumores de ausencia de Indiana Cubero en el casamiento de Nicole Neumann

Al aire de Intrusos, Maite Peñonori, que estuvo revelando toda la data sobre la boda más esperada del 2023, habló sobre el posible faltazo de la hija mayor de Fabián Cubero.

Según explicó, Nicole eligió un vestido especial para ella, prenda que aún no se midió: “No se probó la ropa y la verdad es que a mí me cuentan que todavía está negada”.

Por su parte, Marcela Tauro comentó que la fiesta también corría peligro: “Ojo con el casamiento de Nicole. Yo digo que es complicado el tema y que intentan minimizarlo. No te digo que se suspende, pero es difícil”.