Un hater de Greta Thunberg fue detenido por una fuerte investigación: cuáles fueron los motivos

El troleo de la joven activista medioambiental Greta Thunberg en respuesta a la provocación del trol profesional Andrew Tate va camino de convertirse en uno de los tuits con más ‘me gusta’ de la historia. Tate fue detenido este jueves en Rumania por tráfico de personas, lo que le sirvió a Thunberg para publicar otro irónico tuit que se puede interpretar como una venganza.

Cabe destacar que la historia comenzó el martes pasado, cuando Tate lanzó un mensaje dirigido a Thunberg, presumiendo de sus coches y todo lo que contaminan. La joven le respondió troleándole pidiéndole que le enviara los datos al correo «energiadelpenepequeño@consigueunavida.com».

Unas horas después trascendió una operación policial en Rumanía en la que tanto Tate como su hermano fueron detenidos por su supuesta implicación en una red de tráfico de personas que obligaba a las víctimas a grabar material pornográfico.

En las redes se corrió la voz de que un vídeo de respuesta de Tate en el que se lo localizaba por una caja de pizza, que se veía en la grabación, había servido a las autoridades para su detención. Aunque, esto no fue confirmado, sí le sirvió a Thunberg para enviar otro mensaje burlándose de Tate.

«Es lo que pasa cuando no reciclas tus cajas de pizza», tuiteó. Este mensaje va camino de los 900.000 me gusta, al momento de escribir esto.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes