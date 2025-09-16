Un periodista expuso en vivo por error los datos de su tarjeta de débito
Ignacio González Prieto, periodista de TN, cometió un blooper mientras explicaba cómo robaban información en locales de ropa.
Un insólito error protagonizó el periodista de policiales de TN, Ignacio González Prieto, al exponer en vivo los datos de su propia tarjeta de crédito mientras explicaba cómo los delincuentes roban esta información en locales de ropa.
El blooper viral de un periodista de TN al mostrar cómo roban datos
El blooper, que se viralizó rápidamente en redes sociales, dejó en evidencia el número de seguridad de su plástico.
González Prieto estaba mostrando en cámara cómo funcionaba el mecanismo de robo de datos cuando, inadvertidamente, mostró los dígitos de su propia tarjeta.
Según supo Noticias Argentinas, al instante, una voz desde atrás de cámara le alertó que diera vuelta el plástico, pero ya era demasiado tarde: el código de seguridad había quedado expuesto frente a miles de televidentes.
Un «error de novato» con consecuencias digitales
El periodista, con años de experiencia frente a las cámaras, cayó en lo que muchos calificaron como un «error de novato», impropio de su trayectoria. Aunque seguramente González Prieto llamó para dar de baja la tarjeta en el primer corte.
