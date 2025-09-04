Mercado Libre lanzó una plataforma para compras mayoristas: los beneficios y cómo registrarse

Mercado Libre lanzó una plataforma para compras mayoristas. Se trata de Mercado Libre Negocios, diseñado para que emprendedores y gobierno realicen compras por mayor. En esta nota te explicamos cómo registarse y qué beneficios ofrece esta medida.

Mercado Libre lanzó una plataforma para compras mayoristas

Mercado Libre Negocios está orientada a empresas y profesionales con CUIT que buscan variedad de productos, precios mayoristas, facilidad y seguridad en sus procesos de compra, detalló la empresa de Marcos Galperín.

Actualmente, la plataforma e-commerce tiene operaciones en varios países de América Latina y con esta medida busca atender a un grupo de usuarios que tiene mayor frecuencia de compra, pedidos en mayor cantidad y montos de facturaciones más altos.

Quienes quieran registrarse deben tener tan solo un CUIT válido. Con el registro, según la empresa, los usuarios podrán comprar con precios competitivos y entregas rápidas.

Mercado Libre Negocios: cómo registrarse y qué beneficios ofrece

Para registrarse en Mercado Libre Negocios, los vendedores pueden dar de alta su perfil al activar una cuenta empresarial con un CUIT válido; también pueden migrar desde su cuenta personal. Los beneficios, según la empresa, son:

Ofertas y precios mayoristas

mayoristas Registro y gestión de permisos de compra para colaboradores.

de permisos de compra para colaboradores. Facturación homologada garantizada

homologada garantizada Acceso a vendedores calificados con logística ágil

calificados con logística ágil Validación de cuentas empresariales.

de cuentas empresariales. Pagos seguros, cuotas y financiamiento exclusivo con Mercado Pago.

Mercado Pago presentó su tarjeta de crédito Mastercard

Mercado Pago presentó su primera tarjeta de crédito física y virtual en el país, luego de una alianza con Mastercard. “Esta solución amplía su portafolio de créditos y permite que más personas accedan a financiamiento para sus compras, sin costos ocultos”, detalló la plataforma e-commerce.

La tarjeta de crédito de Mercado Pago es gratuita y se ofrecerá de forma paulatina para los usuarios, directamente desde la aplicación, explicó la compañía en un comunicado. Con esta medida, se podrá acceder a 3 cuotas sin interés en todas las compras dentro de Mercado Libre y en pagos a comercios con QR de Mercado Pago para compras superiores a 30 mil pesos, agregó la plataforma.