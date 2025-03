Florencia Moreno, una argentina de 31 años, está viviendo un sueño que combina su pasión por la Fórmula 1 con una experiencia única en el Gran Premio de Melbourne. Residente en Australia desde hace siete meses gracias a una visa working holiday, esta joven logró conseguir un trabajo en el armado del circuito y tuvo la oportunidad de cruzarse con Franco Colapinto, el piloto argentino que actualmente es reserva de la escudería Alpine.

En la previa de la carrera que inaugura la temporada 2025, Florencia no solo participó en la construcción de las estructuras VIP, sino que también le dedicó un emotivo mensaje al piloto que lleva la bandera argentina en la máxima categoría del automovilismo.

Una argentina en la Fórmula 1: el sueño de Florencia Moreno y su encuentro especial con Franco Colapinto

Florencia compartió en sus redes cómo llegó a esta increíble oportunidad y describió su encuentro con Colapinto, a quien le expresó su gratitud por representar tan bien a Argentina. “Estoy viviendo un sueño”, confesó la joven, quien se programó para estar en Melbourne en marzo, aprovechando su fanatismo por la Fórmula 1.

La fanática argentina consiguió trabajo en el Gran Premio de Australia

Florencia explicó que su llegada al mundo de la Fórmula 1 no estaba planeada como empleo. “Yo no quería trabajar en la Fórmula 1 porque tengo entradas para este fin de semana, pero surgió la posibilidad en un grupo de WhatsApp de argentinos. Me anoté, apliqué y quedé”, relató. Su tarea consistió en colaborar con una empresa constructora que presta servicios al Gran Premio de Melbourne, específicamente en el armado de las áreas VIP de Hospitality para escuderías como Ferrari y Audi.

“Fue espectacular. En dos días levantan paredes y ponen todo prefabricado. En poco tiempo arman una estructura gigante, con baños, cocina y otras comodidades. Mi trabajo era ayudar en todo: limpiar paredes para poner los vinilos, medir los pisos y todo lo relacionado con construir esas estructuras”, detalló Florencia sobre su experiencia. Antes de establecerse en Melbourne, había recorrido varias ciudades de Australia, pero fue su llegada a la capital del estado de Victoria la que le abrió las puertas a esta oportunidad única.

El encuentro con Franco Colapinto

El momento más especial para Florencia llegó cuando tuvo la chance de conocer a Franco Colapinto en el Melbourne Walk, una calle icónica del circuito que permite a los fanáticos acercarse a los pilotos mientras caminan desde el estacionamiento hacia el paddock. “Estuvimos esperando a Franco ahí. Salieron varios pilotos y algunos jefes de equipo como Toto Wolff. Vimos a George Russell, Kimi Antonelli, Lando Norris y al final salió Franco. Se tomó su tiempo, le firmó autógrafos a todos y también se sacó fotos”, narró emocionada.

Florencia no dejó pasar la oportunidad de expresarle su admiración al piloto argentino. “Le dije: ‘Gracias por representarnos tan bien, por ser amable, por tomarte el tiempo de venir a saludar, de hablar con todos los que estábamos esperando, decir que sí a todas las fotos que te pedimos. Gracias, gracias, gracias, Franco. Dejás a la Argentina muy bien parada’”. Para ella, ese mensaje no fue solo personal: “Hoy te dije lo que te quieren decir muchos argentinos”, afirmó.

Florencia, quien se describe como “una argentina más en Australia”, logró combinar su pasión por el automovilismo con una experiencia laboral y personal inolvidable.