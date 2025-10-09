Verónica Castro esclarece su estado de salud y niega que Cristian Castro esté involucrado

Verónica Castro causó revuelo y generó preocupación por su salud al mostrarse en una silla de ruedas y con tanque de oxígeno en el aeropuerto de México. Si bien el periodismo en México indicaba que era resultado de sus años como fumadora, otra versión alertante ponía a Cristian Castro como el causante de las lesiones de la actriz.

Verónica Castro desmintió rumores sobre su salud

Antes las crueles versiones que circularon en las últimas horas, Ángel de Brito se comunicó con la actriz para que cuenta su versión sobre los hechos. A través de un mensaje, Castro negó que su hijo esté involucrado en ello.

«Estoy súper bien, en Miami con Cristian. Vine a pasar unos días en familia. Estamos todos juntos», leyó De Brito.

«Me dijeron que no pasa absolutamente nada, pero que sí hubo mucho revuelo en México y se inventaron un montón de versiones sobre la silla de ruedas», continuó.

Por último, explicó que se traslada en silla de ruedas por su cadera: «Cada vez que viaja, la trasladan en silla de ruedas porque los tramos son muy largos y ella tuvo problemas de cadera en su momento. Pero está perfecta».