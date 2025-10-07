Preocupa el estado de salud de Verónica Castro: se mostró en silla de ruedas y con oxígeno

La actriz Verónica Castro encendió todas las alarmas sobre su salud porque, a los 72 años, se mostró en una silla de ruedas y con tanque de oxígeno en el aeropuerto de México, mientras que el periodismo de su pueblo indica que los malos hábitos dejaron “consecuencias”.

Preocupa el estado de salud de Verónica Castro

Verónica Castro se paseó por el establecimiento en el complemento de movilidad y con su tanque conectado con una cánula nasal, sin embargo, al ser consultada por la prensa por si estaba enferma, respondió escueta: “No, necesito caminar más rápido y oxígeno. Voy a hacer una telenovela cuando aparezca un bonito personaje”.

Según relató el periodista Maximiliano Lumbía, que actualmente se encuentra en México, el estado de la artista “es un escándalo” en el país norteño “porque ella está muy mal de salud, fue muy fumadora, hay consecuencias y tiene problemas en la columna”.

Es que en julio de 2004, durante la final del programa mexicano Big Brother VIP, la intérprete sufrió una fuerte caída de un elefante que le provocó lesiones graves, y según su relato, le costó múltiples complicaciones permanentes.

Cristian Castro reveló que durmió con su mamá hasta los 13 años

Semanas atrás, Verónica Castro y su hijo Cristian Castro acudieron como invitados al programa “Tu historia como la mía”, que conduce Rocío Sánchez Azuara, quien les propuso que se dijeron unas palabras de amor: “Quiero que se tomen de la mano, se miren a los ojos y se digan algo de madre a hijo”.

“Te quiero desear que seas muy feliz, que lo único que hagas en tu vida sea buscar tu felicidad, tu paz y tu tranquilidad como ser humano. Que seas buena persona como siempre lo has sido, sé que eres dulce y tierno cuando quieres”, le dijo la actriz a su hijo.

“Gracias mamá, yo te digo que la verdad es que yo quisiera estar siempre cerca de ti, todos los días de mi vida, seguir durmiendo en la misma cama como dormíamos juntos, porque yo dormí contigo hasta los 13 años, increíble”, respondió el cantante.

Con información de NA