Video | El angustiante pedido de Nacha Guevara que preocupó a las redes sociales: «¿Es mucho pedir?»

La actriz Nacha Guevara utilizó sus redes sociales para hacer un angustiante pedido: el reestablecimiento del servicio de gas en la Casa del Teatro.

A través de un video, Guevara propuso realizar una cadena de reclamos para que se restablezca el suministro en el inmueble donde residen artistas en situación de vulnerabilidad económica, que hace meses carece de suministro.

«Deseo con todo mi corazón que se pueda hacer algo urgente y que nuestro reclamo sea escuchado y se solucione esta situación desesperante«, dijo la actriz conmovida.

En el video, también cantante dio más detalles acerca de las condiciones del edicio. “Hace meses que está sin gas”, señaló. Y recordó: “La Casa del Teatro es una institución que fue creada hace muchos años por la mujer de Alvear [Regina Pacini] para albergar a los actores que no tienen familia o que no tienen recursos cuando llegan a una edad en que ya nadie los quiere”.

Tras ello, Guevara confirmó que quienes se alojan en este espacio “están pasando una situación horrible por las temperaturas que ha habido, y que vendrán ahora”. Por ello, mencionó la necesidad de accionar un reclamo colectivo: “Me resulta increíble que en el siglo XXI, en la Avenida Santa Fe, exista este problema, entonces pensé en pedirles algo: ¿Por qué no hacen un videito reclamando que le repongan ese servicio, cueste lo que cueste? Porque nos cobran lo que nos cobran para que puedan hacer una obra solidaria y de bien reponiendo ese servicio”.

Finalmente, la cantanta comentó: “Mándenlo a Metrogas, yo voy a hacer lo mismo con este video, a ver si tienen aunque sea un poquito de vergüenza y devuelven algo de lo que excesivamente reciben. Confío en ustedes, que tienen buenos corazones y respetan a esas personas que llegan allí en situaciones muy difíciles, porque sino no se llega allí, puedan por lo menos no pasar frío. ¿Es mucho pedir?«.

Nacha Guevara sobre Charly García: «Ahora no es él, no es feliz»

Nacha Guevara hizo fuertes declaraciones al hablar de la salud de Charly García. Lo hizo en PH, Podemos Hablar, el programa de Telefe.



«Lo adoro a Charly. Es un genio. Un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Extraño a ese Charly. Era destructivo pero era él. Ahora lo veo autómata, como un robot», opinó Nacha.

«Él a mí me llama Clotilde, que es mi nombre verdadero. Cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme y cuando me pudo enfocar me dijo Clotilde. No quiero ver ese Charly. No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera», agregó Guevara en el programa de televisión.



«Hay que dejar a ciertas personas a que cumplan su destino. Si quiere que se vuelva a tirar por la ventana pero que sea él. Ahora no es él. No es feliz. Le quitaron una droga y le pusieron otra. Antes por lo menos tenía sus momentos adorables, de locuras.. componía seguía cantando. Ahora está muerto en vida y no quiero entrar en detalles desastrosos», cerró Nacha Guevara.