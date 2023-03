Video| El enojo de Lionel Messi con un alcanzapelotas en el partido ante Curazao: «Te cagó a ped…»

La Scaloneta llevó toda su alegría mundialista a Santiago del Estero, donde ayer goleó 7 a 0 a Curazao. El amistoso fue particularmente significativo para el capitán de la Selección, quien superó los 100 tantos con la Albiceleste.

Pero Lionel Messi también dejó a su paso varias perlitas, y una de ellas involucró directamente a uno de los alcanzapelotas del partido.

Todo comenzó cuando Eloy Room, arquero del equipo visitante, demoró en varias ocasiones su salida desde el arco. Al principio fue Pablo Aimar quien se acercó al cuarto árbitro para pedirle que tomara cartas en el asunto, pero luego Messi detectó que el problema venía de los jóvenes colaboradores que alcanzan los balones.

Al parecer, uno de ellos no habría entregado con rapidez la pelota y el retraso terminó por fastidiar al crack rosarino.

El enojo de «La Pulga» fue captado por las cámaras de TyC Sports. En la secuencia se puede observar al delantero gritar sin piedad a uno de los colaboradores para que se agilizara el juego.

Pero tras un primer resquemor, Messi terminó respondiendo con el gesto de pulgar hacia arriba, dando a entender que todo estaba bien.

“Te cagó a pedos Messi”, comentó uno de los periodista al alcanzapelotas. A lo que el joven respondió: “No sé por qué, porque la pelota ya estaba dentro (de la cancha). Le estaba hablando al arquero y no lo escuché. Me ha dicho que estaba todo bien cuando me vio, pero me cagó a pedos. No está bueno que te putee, pero me habló Messi. No lo he escuchado, pero me puteó”.

Por último, el chico aprovechó el momento de cámara para dejarle un guiño al capitán de la albiceleste: “Ahora, tirame una camiseta”.

