Video: Joaquin, el joven de Zapala que cantó con Jorge Drexler y cumplió su sueño

Joaquín Martínez es un joven de 20 años de Zapala que viajó a Buenos Aires para cumplir el sueño de cantar con Jorge Drexler en el recital del Movistar Arena.

Con un cartel que decía «Jorge viajé 1400 km, ¿Cantamos «La Aparecida?», el joven zapalino llegó al miniestadio con un objetivo: cantar con su artista favorito.

El artista lo vio y rápidamente lo invitó a cantar la melodía. ⁣»Me voy a acercar porque estás cantando muy bonito la verdad«, manifestó el músico uruguayo.

«Lo que más me llevó del concierto, es ese momentazo que Jorge me permitió vivir con él, y la amabilidad de la gente conmigo», expresó para finalizar.

Joaquin, el joven de Zapala que cantó con Jorge Drexler: su historia con «La Aparecida»

En una entrevista con Fede Bareiro, Joaquín contó que, de todas las canciones del artista «que son bellisimas», para él, el tema «La Aparecida» es un emblema en su vida.

«En 2020 me topé con «La Aparecida», en plena pandemia, y hubo algo que me generó y me hizo sentir muchas cosas.

El joven comentó que esa canción, que fue la primera canción de Drexler, fue «la musa inspiradora» a su primera canción. A partir de la letra que dice «con el ocaso detenido», el joven se inspiró y compuso su primera canción, llamada Ocaso.