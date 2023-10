Got Talent Argentina: lloró Abel Pintos con Fiorella, hubo botón dorado y es finalista

Fiorella Gerardi, de Chubut, la pimera finalista de Got Talent Argentina de la mano de Abel Pintos. Foto: Captura Telefé

El lunes comenzaron los cuartos de final en Got Talent Argentina. La conductora Lizy Tagliani explicó las nuevas reglas de esta instancia en el programa. La noche tuvo muchas emociones, y el jurado integrado por Abel Pintos, Emir Abdul, La Joaqui y Florencia Peña tuvo que elegir entre ocho participantes. Hubo además un botón dorado y la primera finalista.

Lizy Tagliani en el inicio bromeó que ahora tienen nuevos looks y luego contó que hubo un recorte en la lista de participantes que definirán su futuro en esta instancia del certamen. «Trabajaron mucho para decidir quiénes de los 280 participantes que obtuvieron el sí pasaron a los cuartos de final”, dijo. En total quedaron 144 concursantes.

Cada noche, se presentarán ocho participantes y el jurado definirá los dos que sigan a la nueva ronda.

Fiorella Gerardi, con botón dorado y a la final de Got Talent Argentina

Fiorella Gerardi, la cantante lírica de 11 años, tuvo una performance que cautivó al jurado e incluso los hizo llorar.

«Sos muy dulce además de cantar hermoso. También sos una hermosa persona. Pareciera que tenés un grabador escondido en el bolsillo, es impresionante”, le dijo La Joaqui a la pequeña cantante de Chubut.

“No puedo creerlo porque tenés 11 años. Pero estás tan segura con tu instrumento que tus nervios pasan a un segundo plano. Realmente estoy emocionado por tener el placer de escucharte”, expresó Emir Abdul.

“Sos muy niña todavía y viniste a este mundo con un talento enorme. Ojalá puedas brillar en todo el mundo porque sos una genia hermosa”, deseó Florencia Peña.

Y luego llegó el turno de Abel Pintos, que le dijo «sos hermosa» y apretó el botón dorado para que pase directamente a la final.

“Estoy confundida, yo pensé que no iba a pasar esto”, dijo sorprendida la primera finalista de Got Talent Argentina. Y luego contó: “Tenía miedo porque sufrí bullying por cantar. A dónde yo iba no les gustaba”, reveló.

Qué hace el botón dorado en los cuartos de final de Got Talent Argentina

A diferencia de la etapa anterior, el botón dorado que antes llevaba a los participantes a las semifinales, ahora los envía directamente a la final.

“Van a pasar 8 participantes cada noche de los cuales solo dos van a ir a semifinales. El jurado tiene la posibilidad de un botón dorado cada uno, y cuando eso suceda, el participante pasa directamente a la final”, explicó Lizy Tagliani.

El lunes hubo un botón dorado y los semifinalistas elegidos fueron Facundo Rau y Doctora Queen.

«Se nos sale el corazón del pecho. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad», expresó uno de los integrantes de la banda tributo.