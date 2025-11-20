Video| La tremenda caída que sufrió la representante de Jamaica en el Miss Universo 2025

Un momento de tensión marcó la gala preliminar del Miss Universo 2025, realizada el miércoles 19 de noviembre en Tailandia, cuando la representante de Jamaica, Dr. Gabrielle Henry, y debió ser trasladada de urgencia al hospital.

El terrible golpe que sufrió la Miss Jamaica en el Miss Universo 2025

El incidente ocurrió al finalizar su desfile en la ronda de gala. Según registraron asistentes en videos que rápidamente circularon en redes sociales, Henry avanzó hacia el borde del escenario sin percibir la distancia y cayó abruptamente fuera de la plataforma. La organización intervino de inmediato: miembros del equipo de producción ingresaron para asistirla y la retiraron en camilla hacia un área privada mientras el evento continuaba con cautela.

Horas más tarde, Miss Universe Jamaica emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad. Allí confirmaron que la candidata “sufrió una caída desde el escenario principal durante la ronda de vestidos de noche de la competencia preliminar” y que fue trasladada al Paolo Rangsit Hospital, donde los médicos determinaron que no presenta lesiones que comprometan su vida. No obstante, permanece en observación mientras se le realizan estudios adicionales para asegurar una recuperación completa.

La caída ocurrió en una de las etapas más relevantes del certamen, generando incertidumbre entre seguidores y delegaciones presentes. Por el momento, la organización no ha informado si Henry podrá continuar en competencia, decisión que dependerá de la evolución de su estado de salud en las próximas horas.

Luego de finalizado el evento Aldana Masset, la Miss Argentina, se conectó en vivo con sus seguidores de Instagram para agradecerle por todo el apoyo que le han estado dando durante su concentración en Tailandia. Y ante la consulta de los fanáticos, se refirió al lamentable episodio de su compañera.

«Justo hace un ratito hablábamos con las chaperonas sobre eso, preguntándoles cómo se encontraba Jamaica», dijo. Y luego agregó: «Ella se encuentra lastimada, pero está bien», informó sin dar más detalles, pero mostrando empatía con la situación que generó preocupación en todo el grupo de candidatas que se disputan la corona de Miss Universo 2025.