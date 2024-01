Video | Rosina habló en Gran Hermano sobre el grave accidente que sufrió: «Casi pierdo la vida»

“Nunca contaste tu accidente”, dijo Lucía a Rosina en medio de una charla en la pileta de Gran Hermano. Así fue como la joven recordó y contó su trágica historia, la cual casi la deja sin vida.

«Estábamos en la ruta con una amiga, íbamos muy rápido y volcamos», comenzó y siguió «íbamos yendo a buscar a otra amiga».

«Perdí el conocimiento, quedé inconsciente y me tuvieron que operar. Casi pierdo la vida», resaltó la participante Uruguaya. «El médico me dijo: ´te salvaste porque tenías el cinturón».

Rosina cuenta como casi pierde la vida en un accidente en la ruta. volcó el auto en el que iba de acompañante y como su "amiga" la abandonó y jamás fue a verla al hospital.#GranHermano pic.twitter.com/CCaQKCYLG0 — mathias (@_soymatias) January 24, 2024

El auto era conducido por una amiga de la joven, pero Rosina indicó que «no se comportó bien después del accidente. No me fue a ver ni un día«, destacó y agregó «no era de mis amigas íntimas, pero íbamos solas en el auto, por suerte»

Rosina siguió recordando el hecho y contó sobre el trágico momento que ocurrió el 6 de octubre de 2016. «Dobló a 140 km/h. No saben cómo estaba, desfigurada. Me desperté en la ambulancia llena de sangre y llorando porque quería hablar con mi mamá«.

«Agradezco a la vida que me dio otra oportunidad. Eso me marcó y me dijo Rosina, disfrutá la vida. Yo siento que no somos conscientes muchas veces de que hoy podemos estar acá y mañana no sabes, lo damos por hecho, pero ¿quién lo asegura», concluyó la joven.