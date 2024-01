Furia de Gran Hermano cambió su juego: Quiénes son sus nuevos aliados

Juliana «La Furia» Scaglione es la jugadora de esta edición de Gran Hermano que más adeptos ganó afuera de la casa. Protagonista de múltiples polémicas la «hermanita» se convirtió en la favorita de los espectadores, a pesar de ganarse varios «enemigos» adentro de la casa.

Si bien Furia tenía a su grupo de «furiosas» consolidado las cosas cambiaron cuando Catalina Gorostidi fue eliminada de la casa y su amiga Carla De Stefano abandonó la casa por decisión propia, ya que extrañaba mucho a sus hijos.

Ahora Scaglione busca nuevos aliados y aliadas para rearmar a las «furiosas». La primera elegida por la polémica participante es Virginia, la recién llegada a la casa, con quién ya acordó armar una falsa pelea para despistar a sus compañeros.

«Si queres podemos armar unos gritos una discusiones, estos no van a entender nada.» le dijo Furia. «Mi idea es decir ‘acá son todos unos cagones, esta mina pega 2 gritos y están ahí temblando’. Me di cuenta que esta casa no esta al nivel.» le respondió Virginia.

Sin embargo, luego, en una conversación con Emanuel, se la escuchó decir «A esa vieja me la quiero sacar de encima, es una falsa» y además agregó: «Ojalá que en lugar de irse alguien que llegó hace bastante se vaya alguien que recién llegó«.

Aunque tuvieron algunos encuentros tensos, Emmanuel y Furia parecen haberse aliado en esta ocasión, ya que se los escuchó en varios ocasiones especulando nuevas formas de jugar. «Joel no quiero que se exponga tanto con vos amiga, prefiero que siga haciéndose el que se habla con todo el mundo porque se que van a venir por mi, pero él es el comodín» dijo el jugador.

La alianza entre Juliana y Joel ya venía gestándose en forma de romance, como una de las noches que durmieron juntos abrazados. Para «despistar» a sus compañeros, la participante le dijo a él y a «El Manzana» que «no se junta más con ninguno de los dos». Por lo que el tripulante de cabina le respondió «Pero cada tanto dame un abrazo por favor, no me dejes sin tu cariño.» El «ship» fue muy bien recibido por el público, quienes los bautizaron «furiel».

Por su parte, otra jugadora con la que venía aliándose desde el principio del programa es Agostina. Aunque ambas se veían distanciadas luego de la salida de Catalina, Furia festejó que haya ganado la desafío y se haya convertido en líder de la semana.

Agostina, la nueva líder en una semana particular

La Casa de Gran Hermano se vio sorprendida este martes por la consagración de una nueva líder de la semana: Agostina ganó la prueba física impuesta por el reality de Telefe y, ahora, cuenta con beneficios inesperados en su favor.

Es que esta semana las reglas de Gran Hermano cambiaron y todos los jugadores se encuentran en placa, esperando el voto positivo de sus compañeros y del público.

Además, habrá dos Galas de Eliminación programadas para domingo y lunes, según anunció Santiago del Moro.

Entonces, la única que de momento quedó afuera de la placa de nominados de Gran Hermano fue Agostina, ya que era uno de los beneficios previstos para quien se consagrara líder de la semana, por lo que la del martes por la noche fue una prueba de las más calientes de las últimas semanas.